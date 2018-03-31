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FETÖ okulunda 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz

FETÖ okulunda 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz

FETÖ okulundaki beden eğitimi öğretmeni, 'sana kek vereceğim' diyerek öğrencisini taciz etti. 40 yaşındaki beden öğretmeni cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 31-03-2018 15:03 - Güncelleme: 31-03-2018 15:03

Romanya'nın başkenti Bükreş'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir okulda çalışan beden öğretmeninin, 9 yaşındaki kız öğrenciyi taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Rumen basınınındaki haberlere göre, 40 yaşındaki öğretmen, kız öğrencinin velisinin şikayeti üzerine dün gözaltına alındı.

Veli, basına yaptığı açıklamada, olayın geçen hafta yaşandığı, kendisinin durumu dün öğrenmesine üzerine hemen polisi aradığını belirtti.

Veli, "Beden eğitimi dersi bitiminde öğretmen, 'sana kek vereceğim' diyerek kızımı bir odaya çekti. Sonra kızıma cinsel tacizde bulunarak pantolonunu indirdi." diye konuştu.

Durumu, kızının, söz konusu öğretmenle karşılaşmamak için diğer öğrencilerin arkasına saklanması üzerine okul yönetimine haber veren çocuklar sayesinde öğrenen anne, okul yönetimiyle görüşmesinin ardından polisi arayarak şikayette bulundu.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ddd 31 Mart 2018 15:23 Ensaf Vakfında da olay oldu neden böyle haber yapılmadı

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