Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer sosyal medyada dikkat çeken bir hamle yaptı.
Twitter hesabına sahte bot hesaplarla takipçi yüklemesi yapan Ferhat Göçer, aralarında cinsel içerikli hesapların da olduğu birçok sahte Twitter hesabını takip etti.
Bu durum sosyal medyanın gündemine oturdu.
İşte Ferhat Göçer’in sahte hesaplarla takipçilerini artırırken takip ettiği Twitter kullanıcılarının bazıları:
YARISI FAKE
Twitter hesabına sahte bot hesabı yüklerken yakalanan Ferhat Göçer'in takipçilerinin yarısından fazlasının fake hesap olduğu ortaya çıktı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Ferhat Göçer fena yakalandı! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Ferhat Göçer kimdir aslen nereli? Üç kez evlenen Ferhat Göçer'in eşleri kimdir ve çocuklarının isimleri ne? Ferhat Göçer hakkında bilinmeyenleri derledik. Ferhat Göçer öğretmenDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER