Fener'in bombasını İtalyanlar patlattı! Ocakta gelebilir

İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma şanı bulamayan Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp'un adı Fenerbahçe ile anıldı. CalcioMercato'nun haberine göre 23 yaşındaki oyuncu, Roma'da yeteri kadar oynayamaması nedeniyle ayrılmak istiyor.

Geçtiğimiz yaz Feyenoord'dan 14 milyon Euro'ya transfer edilen Karsdorp'un bu talebine olumlu bakan Roma ise öncelikli olarak bonservisi ile satmayı düşünüyor.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

İtalya'da yer alan haberlerde, Karsdorp'a talip olan takımların İspanya'dan Sevilla, Hollanda'dan Feyenoord ve Türkiye'den Fenerbahçe olduğu vurgulandı.