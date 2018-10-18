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Fenerbahçe'nin eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı tutuklandı

İSTANBUL Organize polisince Rize'de yapılan operasyonda eski ünlü Gürcü basketbolcu Zaza Enden çete üyeliğinden gözaltına alınıp tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 21:52 - Güncelleme: 18-10-2018 21:52

Fenerbahçe ve milli takımın eski oyuncularından ünlü basketbolcu Zaza Enden, geçtiğimiz Pazartesi günü Rize'de düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı.

Gürcü asıllı eski basketbolcunun suç örgütü üyeliğinden Antalya Cumhuriyet Savcılığınca hakkında çıkarılan yakalama kararıyla arandığı öğrenildi. Karar üzerine yurt genelinde arayışa geçen tüm emniyet ekipleri gibi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de harekete geçti. Yapılan aramalarda ünlü basketbolcunun Rize’de olduğu belirlendi. 15 Ekim pazartesi günü düzenlenen operasyonla Enden yakalanarak gözaltına alındı.

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Enden işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu. Ünlü eski basketbolcunun haraç, yapma ve tehdit suçlarına katılan bir çetenin üyesi olup, çetenin işlediği suçlara karıştığı iddiasıyla hakkında tutuklama kararı verildiği öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 18 Ekim 2018 22:50 Fenerbahçeliyim ama Zaza Enden rezalet bir basketbolcuydu. basketbolu iyi oynayamazdı yanı kısaca vasat bir oyuncuydu.

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