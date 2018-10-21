Fenerbahçe Mehmet Ekici'nin sakatlığıyla yıkıldı! Derbide yok

Sivasspor-Fenerbahçe maçında oyuna dahil oldukta 16 dakika sonra sakatlığı sebebiyle maça devam edemeyen milli futbolcu Mehmet Ekici'nin sağ arka adelesinde yırtık olduğu ve sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

GALATASARAY DERBİSİNDE YOK

Fenerbahçe'nin planlarını bozan bu sakatlık nedeniyle Ekici'nin Galatasaray derbisine yetişemeyecek olması da Sarı Lacivertli ekibi derinden sarstı.Buna göre Ekici, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yani 2 hafta sonra Galatasaray'ın ev sahipliği yapacağı derbide forma giyemeyecek.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Oynadığı kısa süre içinde 1 topu direkten dönen, Soldado'ya verdiği gollük pasla başarılı bir performans sergileyen Ekici, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamamıştı.