Federer’den erken veda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta dün önemli sürprizler yaşandı. Tek erkeklerde son şampiyon İsviçreli Roger Federer, 4. turda Yunan Stefanos Tsitsipas'a 3-1 yenilerek elendi.

Üç saat 45 dakika süren karşılaşmada Federer'i 6-7, 7-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup eden 14 numaralı seribaşı Tsitsipas, adını çeyrek finale yazdırdı. Tsitsipas, 6 numaralı seribaşı Marin Cilic'i 6-7, 6-3, 6-2, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenen 22 numaralı seribaşı Roberto Bautista Agut'un çeyrek finaldeki rakibi oldu.

2 numaralı seribaşı Rafael Nadal ise Tomas Berdych'i 6-0, 6-1, 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. ABD'li Frances Tiafoe de 20 numaralı seribaşı Dimitrov'u 7-5, 7-6, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 3-1 yenerek sürpriz yaptı. Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Angelique Kerber, Danielle Collins'e 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenildi.

15 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, 30 numaralı seribaşı Maria Sharapova'yı 4-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı. 8 numaralı seribaşı Petra Kvitova ise 16 yaşındaki Anisimova'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek, eledi.