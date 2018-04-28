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Fazilet Hanım ve Kızları 45. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Fazilet Hanım ve Kızları 45. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Fazilet Hanım ve Kızları 45. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 5 Mayıs Cumartesi akşamı ekrana gelecek Fazilet Hanım ve Kızları 45. yeni bölümde neler olacak? Son bölümüyle büyük beğeni toplayan Fazilet Hanım ve Kızları 45. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 28-04-2018 15:57 - Güncelleme: 28-04-2018 15:57

Star TV'de yayınlanan ve ekrana geldiği gün reytinglerde üst sıralarda olmayı başaran Fazilet Hanım ve Kızları dizisi, son bölümüyle de izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden başrollerini Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nazan Kesal, Mahir Günşiray, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruz’un paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları'nın 45. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI: Sinan’ın geçirdiği korkunç kaza Egemen’leri alt üst eder. Tüm aile Sinan’ın kritik durumuyla dağılırken, Hazım’ın Yağız’a herkesin gözünün önünde attığı tokat hem baba oğul, hem de Hazan için bir milad olur. Kazayı öğrenen Kerime’nin hastaneye ulaşmayı başarması ortalığı karıştırır. Hazım ve Fazilet’in Kerime yüzünden yeniden karşı karşıya gelmesi, büyük sırra yeni bir düğüm atar. Hazan ve Yağız’ın en beklenmedik anda attıkları adım bazı sırları gün ışığına çıkarırken, korku dolu bekleyiş yeni sırlara gebedir.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 45. BÖLÜM FRAGMANI: Fazilet Hanım ve Kızları 45. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fazilet Hanım ve Kızları 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz. 

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