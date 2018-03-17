Fazilet Hanım ve Kızları 40. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Star TV'de yayınlanan ve ekrana geldiği gün reytinglerde üst sıralarda olmayı başaran Fazilet Hanım ve Kızları dizisi, son bölümüyle de izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden başrollerini Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nazan Kesal, Mahir Günşiray, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruz’un paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları'nın 40. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Fazilet’in baskını Hazım ve Sinan’ı zor durumda bırakırken, Fazilet ve Kerime hesaplaşmasında yaşananlar Hazım’ın tüm dikkatini Yağız ve Hazan’ın üstüne çeker. Hazım, Kerime’den kendi yöntemleriyle kurtulsa da içine düşen şüpheden kurtulması kolay olmayacaktır. Hazan ve Yağız birbirleriyle yüzleşmekten köşe bucak kaçsalar da içlerindeki fırtına peşlerini bırakmaz. Bilmedikleri şey ise bu fırtınaya sürüklenirken yalnız olmadıklarıdır.

Hazan ve Yağız var güçleriyle birbirlerinden uzak durmaya çalışırken, Yağız’ın Nil’le ilgili Sinan’la yüzleşmesi kopacak fırtınanın ayak sesleridir. Hazım’ın şüphelerinin peşinden gitmesi Fazilet’in gözünü korkuturken, Ece’nin Hazan ve Yağız’ın arkasında durmasıyla saflar sıkılaşmaya başlar. Diğer yanda yalıda arkasından dönen dolapların peşine düşen Yasin ve Yasemin’den kurtulamamanın verdiği öfkeyle deliye dönen Gökhan, kendilerinden saklanan akıl almaz gerçeklerle en ağır şekilde yüzleşmek üzeredir. Hazım ise yüzleştiği gerçekle, en hassas noktasından, babalığından sınanırken Fazilet, Hazan’ın çıkarlarını korumak için ortalığı karıştıracak büyük bir adım atar.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 40. BÖLÜM FRAGMANI: Fazilet Hanım ve Kızları 40. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fazilet Hanım ve Kızları 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.