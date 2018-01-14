Fazilet Hanım ve Kızları 31.yeni bölüm fragmanı Yasemin ne yapacak?

Star Tv'de cumartesi günleri yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Fazilet Hanım ve Kızları yayınlanan son bölümde Yasemin ve Fazilet arasında büyük kapışma yaşandı. Peki Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Fazilet Hanım ve Kızları yayınlanan son bölümde aldığı test sonucuyla neye uğradığını şaşıran Kerime, Hazım’dan bir cevap beklerken, Hazım ve Kerime arasındaki gerilim Yağız’ın Kerime’ye olan şüphelerini köpürtür. Duruma el koyan Hazım, Kerime’yi kontrol altında tutsa da Yağız saklı gerçeklerin peşine düşer. Yasemin’i en zayıf noktasından yakalayan Fazilet, bir sonraki hamlesini planlarken ikili arasında bir kedi fare oyunu başlar. Diğer yanda, Yağız, Hazan ve Sinan arasında Nil rüzgarı eserken Nil’in varlığı dengeleri değiştirmeye başlar. Sinan, Hazan’la buzları eritmek için büyük bir sürpriz hazırlığındadır. Ancak Sinan’ın sürprizli gecesine, Sinan, Yağız ve Yasemin’i bekleyen bambaşka bir sürpriz damga vurur. Artık Egemen ailesi için hiçbir şeyin dünle aynı olmayacağı geri dönüşü olmayan yeni bir dönem başlamıştır.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fazilet Hanım ve Kızları 31.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan haberimizden izleyebilirsiniz.