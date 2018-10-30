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Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Twitter hesabından paylaştığı skandal 29 Ekim sözleriyle ilgili Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 17:19 - Güncelleme: 30-10-2018 17:19

Ümit Özdağ Fatih Tezcan hakkında sosyal medya hesabında yazdıkları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Tezcan'ın, Twitter hesabından yaptığı, "#29Ekim1923 15 Temmuz’un başarılı olmuş hâlinden başka birşey değildir" paylaşımı yaptı. Bu ve benzeri paylaşımlarına gün boyu devam eden Tezcan hakkında Özdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin alenen aşağılamak, Atatürk'ün hatırasına umuma açık bir şekilde alenen hakaret etmek ve Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik veya aşağılaması" gerekçesiyle Fatih Tezcan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Tezcan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir ülkede devletin yıkılması devlet törenleriyle kutlanıyorsa, bir ‘Paralel Devlet’ kurulmuş demektir. Bu Paralel Devlet kurulduktan sonraki 27 senede 1 seçim yapamadıysa, Millet’i esir almış demektir. #29Ekim1923 15 Temmuz’un başarılı olmuş hâlinden başka bir şey değildir" ifadelerini kullanmış, daha sonra gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırmıştı.

Paylaşımlarında Mustafa Kemal Atatürk'ü de hedef alan Tezcan, bir diğer paylaşımında da "Adı Mustafa'ydı. 'Mustafa'yı sevmezdi! Hocası Kemal dedi. M.Kemal diye imza attı. Soyadı kanununda Mustafa'yı tamamen sildi. Kemal Atatürk oldu. 1 sene sonra Kemal Arapça diye onu da attı. Kâmal oldu ve Kâmal Atatürk adıyla öldü. Yani? #MustafaKemalAtatürk diye biri hiç olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • çakırbeyli 30 Ekim 2018 17:50 Sen Süleymanlılar ile çok uğraştın sana beddua etdim tezcan Fatih

    CEVAP YAZ 1 0
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