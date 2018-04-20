Fatih Sultan Mehmet'in Haliç'te kırdığı zincir bulundu

İstanbul'da 4 ilçede düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Bizanslıların Osmanlı saldırılarından korunmak için sur kapılarına taktıkları zincirlerin parçalarının da aralarında bulunduğu vepaha biçilemeyen 268 tarihi eserler ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçısı 6 kişi gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında emekli müze çalışanı ve koleksiyonerlerin de bulunduğu tarihi eser kaçakçılarının Sultan Abdülmecit denömende Rum gazetesi çıkarılması için mermer üzerine yazılmış fermanın yurtdışına kaçırılmaya çalışıldığı belirlendi. Kaçakçılık polisi, tarihi eser kaçakçılarını teknik ve fiziki takibe aldı. Fatih, Kadıköy, Bayrampaşa ve Kartal'da kaçakçıların işyeri, depo ve evlerine baskın düzenlendi. Operasyonda Ç.Ç., M.O.Y., A.R.G., S.G., A.G. ve İ.G. gözaltına alındı. Zanlıların ev, depo ve işyerlerinde yapılan aramalarda birbirinden değerli 268 parça tarihi eser ele geçirildi.

FATİH'İN KIRDIĞI ZİNCİRLER BULUNDU

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sırasında Bizans'ın Haliç sur kapılarının kilitlenmesinde kullandığı zincir parçaları bulundu. Kaçakçıların deposunda özel olarak sakladıkları Sultan Abdülmecit denömende Rum gazetesi çıkarılması için verdiği mermer ferman ele geçirildi. 110x80 ve 10 cm kalınlığındaki mermeri 5 polis zor taşıya bildi.

Yapılan operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında Ayasofya kapı tokmakların benzeri de bulundu. Tokmakların paha biçilemez bir değere sahip olduğu öğrenildi. Tarihi eserler içerisinde Helenistik döneme ait soylu ailelerin kullandığı şarap kapları bulunuyor. Safaviler dönemine ait şehzadelerin giydiği altın ve gümüş işlemeli zırh bulundu.

Diğer eserler şöyle:

-M.Ö. 2500 yıllarında lidya dönemine ait 11 altın elektrum sikke

-10 adet Tunus ve Cezayir dönemine ait pişmiş toprak törensel arkolojik eserler

-87 adet Büyük Selçuklu Memlük ve Osmanlı dönemlerine ait üzerleri İslami motifli kazanlar, sahanlar, şamdanlar, siniler, havanlar, altın eritme potaları, mangallar, kapı tokmakları

-19 adet helenistik dönemine ait 2200 yıllık törensel özenle yapılmış sunu kapları, kraliyet ailesi gündelik eşyaları, mezar hediyeleri kozmatik şişeler ve 140 adet Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke.