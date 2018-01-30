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Fatih Portakal'dan sert TTB tepkisi!

Fatih Portakal'dan sert TTB tepkisi!

FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, Afrin mesajından dolayı gözaltına alınan TTB üyeleriyle alakalı ''Düşüncesini ifade edip yazıya dökenlerin polis baskınına uğradığı ülke olduk. Önce hain yaftası, ardından hemen soruşturma ve sabah gözaltılar. Amaç suskun toplum oluşturmak.'' ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2018 11:53 - Güncelleme: 30-01-2018 11:53

TSK'nın Afrin harekatıyla ilgili Twitter hesabından "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" şeklinde yapılan açıklama nedeniyle Türk Tabipler Birliği'nin 11 yöneticisi için gözaltı kararı verildi.

Başkan Prof. Dr. Raşit Tükel'in de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alınırken, protesto için TTB Genel Merkezi önünde toplanan gruba polis müdahale etti.

FATİH PORTAKAL: ÖNCE HAİN YAFTASI SONRA GÖZALTI
Konuyla alakalı düşüncelerini Twitter hesabından dile getiren FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, ''Düşüncesini ifade edip yazıya dökenlerin polis baskınına uğradığı ülke olduk. Önce hain yaftası, ardından hemen soruşturma ve sabah gözaltılar. Amaç farklı düşüncedeki insanları korkutup, düşünmenin, ifade etmenin önüne geçmek, suskun toplum oluşturmak.'' ifadelerini kullandı.

ARBEDE YAŞANDI
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan da bir açıklama geldi. Demircan, "Bakanlık olarak dün Merkez Konsey üyelerinin görevine son verilmesi amacıyla dava açtık. Gözaltıları protesto etmek için TTB önünde toplanan kalabalığı polis uzaklaştırmak istedi. Grup ile polis arasında arbede yaşandı.'' dedi.

Türk Tabipler Birliği'ne operasyon işte gözaltı listesi

 


 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR31 YORUM

  • Mehmet 30 Ocak 2018 13:51 İfade özgürlüğü diye bir şey var. O sebeple ifade vermeye çağrılmışlar. Portakalın niye bu kadar zoruna gitmiş anlaşılır gibi değil. Ayrıca tabipler birliğini delikanlı olmaya çağırıyorum, mertm terör örgütünü veya direk amerikan mandacılığını savunsun. Asıl özgürlük budur.

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KİMDİR ?
Fatih Portakal
FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Fatih Portakal kimdir ve aslen nerelidir eşi Armağan Portakal ile çocukları var mı? FOX kanalının sunucusu Fatih Portakal hakkında merak edilenler. Fatih Portakal aslen Aydın Nazilli'den. 2 Şubat 1967 yılında Nazilli ilçesinde doğan F

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