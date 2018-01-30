Fatih Portakal'dan sert TTB tepkisi!

TSK'nın Afrin harekatıyla ilgili Twitter hesabından "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" şeklinde yapılan açıklama nedeniyle Türk Tabipler Birliği'nin 11 yöneticisi için gözaltı kararı verildi.

Başkan Prof. Dr. Raşit Tükel'in de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alınırken, protesto için TTB Genel Merkezi önünde toplanan gruba polis müdahale etti.

FATİH PORTAKAL: ÖNCE HAİN YAFTASI SONRA GÖZALTI

Konuyla alakalı düşüncelerini Twitter hesabından dile getiren FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, ''Düşüncesini ifade edip yazıya dökenlerin polis baskınına uğradığı ülke olduk. Önce hain yaftası, ardından hemen soruşturma ve sabah gözaltılar. Amaç farklı düşüncedeki insanları korkutup, düşünmenin, ifade etmenin önüne geçmek, suskun toplum oluşturmak.'' ifadelerini kullandı.

ARBEDE YAŞANDI

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan da bir açıklama geldi. Demircan, "Bakanlık olarak dün Merkez Konsey üyelerinin görevine son verilmesi amacıyla dava açtık. Gözaltıları protesto etmek için TTB önünde toplanan kalabalığı polis uzaklaştırmak istedi. Grup ile polis arasında arbede yaşandı.'' dedi.

Türk Tabipler Birliği'ne operasyon işte gözaltı listesi



