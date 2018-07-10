Fatih Altaylı'dan yeni kabine için olay sözler!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni kabineyi değerlendirdiği yazısında "Başkanlık sistemlerinde kabineler için bir şey demenin gereği yoktur" dedi.

"Aslolan Başkan'dır" diyen Altaylı, "Bu sistemde kabine dediğin tweet’le görevden alınabilme durumudur. Uç örnektir belki ama Ya Başkan’a uyarsın ya da tuvalette telefonundaki twitter aplikasyonundan öğrenirsin kovulduğunu" ifadesini kullandı.

2. CUMHURİYET İLAN EDİLDİ: Altaylı'nın "Hadi hayırlısı" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:Liberallerimizin 20 yılı aşkın bir süredir istediği “2. Cumhuriyet” sonunda ilan edildi.

ÇOK DA DERTLENMEYİN: Lamı cimi yok, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemini ve gece açıklanan kabine ile artık “Yeni bir Cumhuriyetimiz” var. Çok da dertlenmeyin sakın, Almanya’da da, Fransa’da pek çok Cumhuriyet yaşadı. Bu iş biraz Hollywood filmleri gibidir. Ya bir tane olur, klasikleşir, mesela Rüzgar Gibi geçti, ya da Baba veya Rocky filmleri gibi peş peşe numaralandırılır. 1,2,3 diye.

ASLOLAN BAŞKANDIR: Cumhuriyet’in ilk kabinesi de açıklandı. Akşam Habertürk TV’de sordular “Kabine için ne diyorsunuz?” diye. Başkanlık sistemlerinde Kabineler için bir şey demenin gereği yoktur aslında. Aslolan Başkan’dır. ABD’de gördük örneğini, bu sistemde kabine dediğin tweet’le görevden alınabilme durumudur. Uç örnektir belki ama Ya Başkan’a uyarsın ya da tuvalette telefonundaki twitter aplikasyonundan öğrenirsin kovulduğunu.

16 YILDA BAŞKANIN NEYİ NASIL YAPTIĞINI ÖĞRENDİK: Önemli olan Başkan’dır. Eh, 16 yılda öğrendik zaten Sayın Başkan’ın neyi nasıl yaptığını.Çok büyük sürpriz olmaz. Ama eli daha rahat olacaktır. Güvenoyu diye bir sorun yok, Meclis’teki dengeleri düşünmek yok. Önemli olan icraat. Yine de kabineden söz etmek gerekirse. Kimi isimler beklentiye uygun, kimi isimler sürpriz. Başkan yardımcısı çoğunluk için sürpriz.Bürokrasinin en tepesinden geldi. Halk çok tanımaz ama biz biliriz biraz.

HAKKINDA OLUMSUZ BİR ŞEY DUYMADIK: Hakkında olumsuz bir laf duymadık Fuat Oktay Bey’in. Çalışkan, güvenilir, bürokrasiye hakim biri. Yeni devlet düzeni oluşturulurken gerekli özelliklere sahip. Muhtemelen başka Başkan yardımcıları da atanacaktır önümüzdeki günlerde.

MEB BAKANI 10 NUMARA ATAMA: Bir başka sürpriz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Hakkında olumsuz tek kelime edemeyeceğimiz, aydın, olabildiğince demokrat tavırlı, özgürlükçü ve Atatürkçü bir isim. 10 numara atama desem yeridir.

BERAT ALBAYRAK SÜRPRİZ OLDU: Sürprizlerden biri Enerji Bakanlığından Maliye ve Ekonomi Bakanlğı’na kaydırılan Berat Albayrak. Bana göre şaşırtıcı değil. Zaten özel sektörden finans tecrübesi var. Üstelik Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye’yi bir şirket gibi yöneteceğiz” dememiş miydi!

İLK KEZ BİR GENELKURMAY BAŞKANI BAKAN OLDU: Hulusi Akar Paşa Milli Savunma Bakanı oldu. Emekli olmadan, doğrudan atlayarak. İlk kez bir Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanlığı koltuğuna oturdu. Mesele savunma ise kim bir genelkurmay başkanından daha iyi bilir savunma işlerini. Ya Savunma Sanayi Müsteşarı, ya Genelkurmay Başkanı. Elbette ikincisi. Sonuç olarak başa dönmek lazım.Bu sistemde önemli olan başkan.

AK PARTİ ZORLUKLARLA BOĞUŞAN BİR TÜRKİYE DEVRALDI: Gerisi bugün var yarın olmayabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hükümetinden zorluklarla boğuşan bir Türkiye devraldı. Başka Türkiyemiz yok. Allah hepsinin yardımcısı olsun.

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