Facebook, Premier Lig maçlarını yayınlayacak

Futbolda yayın gelirlerinin en yüksek olduğu mecra olan Premier League, Asya kıtasının bir bölümü için yayın haklarını Facebook'a sattı.

Facebook Tayland, Vietnam, Laos ve Kamboçya'da kendi portalı üzerinden yayın yapma hakkına sahip oldu. Facebook 3 senelik anlaşma için Premier Lig'e 200 milyon sterlin ödeyecek.

BU HAMLE SOSYAL MEDYA İÇİN MİLAT DEĞERİ TAŞIYOR

BeIN Sports, Fox Sports Asia gibi dev rakiplerini egale eden dev sosyal medya platformunun bu hamlesinin bir milat olduğu dile getiriliyor.

FACEBOOK, BU HAMLE İLE KAÇAK YAYINLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYOR

Premier Lig tarihinde ilk defa bir sosyal medya kuruluşuyla anlaşma yaptı. Maçların internetten izlenmesi son yıllarda epey yaygınlaştı. Facebook bu hamlesiyle kaçak yayınların da önüne geçmek istiyor.