Evde yoğurt mayalama nasıl yapılır? Taş gibi kıvamlı yoğurt için...

Evde taş gibi kıvamlı bir yoğurt yapmak için kolları sıvadıysanız öncelikle yoğurt mayalamanın püf noktalarını sizlere verelim. Yoğurdun mayalama sıcaklığı, sütün kalitesi, mayalama süresi ve hatta yoğurdun kabı katı ve kıvamlı bir yoğurt elde etmenizi etkiliyor. Oktay Usta'nın verdiği yoğurt için püf noktalarını aktararak başlayalım;

Yoğurdun püf noktaları : Yoğurdunuzun üzerinde bir su tabakası birikmesin istiyorsanız sütünüzü pişirdikten sonra tercerenizin ağzına bir kağıt peçete yayın. Bu peçete nemi alacaktır ve yoğurdunuz sonrasında mayalandığında daha kıvamlı olacaktır.

*Yoğurdunuzu mayaladığınız kap çelik, metal ya da toprak kap olmalı. Plastik kap asla kullanmayın zira bu ısıyı tutmadığından yoğurdunuzun oluşumunu etkileyecektir.

*Yoğurdunuz mayalandığı anda üstünü açmanız gerekiyor. Aynı şekilde bıraktığınızda yoğurdunuz mayalanmaya devam edeceğinden ekşir.

*Yoğurdunuzda kaymağı seviyorsanız mayalarken kaymağı dağıtmamaya dikkat edin. Sütünüz soğuduğunda üstünde bir tabaka oluşur. Mayayı koyarken o tabakayı yok etmemeye çalışırsanız güzel bir kaymak elde edersiniz.

*Kıvamlı olsun diye püf noktası : Yoğurdunuz olduğunda azını açın ve 30-45 dakika arasında dışarıda oda sıcaklığında bekletin. Sonrasında buzdolabına kaldırın. Yoğurdunuzu buzdolabına kaldırdıktan sonra ağzını bir tam gün açık bırakın. Yoğurt geçen bu gün zarfında kıvamına kavuşacak ve katılaşacaktır.

*Yoğurdunuzu tüketmeye başladığınızda yoğurtta bir sulanma olacaktır ki bu doğal bir durumdur. Sakın bu suyu atmayın ve yoğurtta bulunan besin ve mineral değerlerinin neredeyse yarısının bu suya karıştığını unutmayın. Özellikle mide rahatsızlıkları için bu yoğurt suyu ilaç değerindedir. Bu suyu doğrudan da içebileceğiniz gibi ayran yapmakta da kullanabilirsiniz.

Yoğurdun evde yapımına gelince. Önce sütü pişirin. Kaynamaya başladıktan sonra 5-6 dakika karıştırarak ateş üstünde tutun. Sonra sütü mayalayacağınız kaba alıp ılıyana kadar soğumaya bırakın. İyi bir ev yapımı yoğurt istiyorsanız annenizden ya da komşunuzdan bir kaşık ev yapımı yoğurt alın. Maya olarak bunu kullandığınızda yoğurdunuz çok daha kaliteli olacaktır. Şayet bu yoksa market yoğurdu da işinizi görür. Ancak tavsiyemiz yoğurdunuzu elde ettikten sonra her zaman bir kap içinde buzdolabında maya saklamanız olacak.

Yoğurt mayalama sıcaklığı ne olmalı : Pişirdiğiniz sütü kabına koyun. Ancak bu kabı soğuk zemine koymayın. Altına sıcak tutacak bir şey koyun. Sütünüzün sıcaklığının parmağınızı yakmayacak seviyeye kadar düşmesi gerekiyor. Mayalama sıcaklığını serçe parmağınızı süte sokarak kontrol edin. Parmağınızı 5 saniye sütte tutabiliyorsanız sütünüz mayalama sıcaklığında demektir. (parmağınızda çok fazla sıcaklık olmamalı ideali sıcakla ılık arasında bir nokta )

Yoğurt mayası ne kadar konulmalı: Mayanın ölçüsüne gelince... Bir litre süte 1 yemek kaşığı maya önerilir genelde. Oktay Usta'nın tarifinde bu oran 3 litre süte bir çay bardağı olarak veriliyor. Ancak şunu belirtelim ki süte ne kadar çok maya koyarsanız o kadar çabuk ekşir. Süte konulan maya yoğurdun oluş süresini kısaltır. Oysa yarı oranda mayayla 6 saat yerine 12 saatte elde edilen yoğurt çok daha kaliteli ve kıvamlı olur. Anadolu'da tercih edilen de az maya ile uzun sürede yoğurdun oluşmasıdır.

Yoğurt mayalaması nasıl yapılır: Sütünüz belirli ısıyı indiğinde maya için ayırdığınız yoğurdu bir kaseye koyun. İçine 4-5 kaşık tenceredeki sütten katın ve karıştırarak sıvı hale getirin. Daha sonra kasedeki mayanızın tamamını tencerenizin ortasından boşaltın. Çok hızlı olmamak şartı ile 4-5 kere kaşıkla hafifçe karıştırarak mayanızın sütün her köşesine dağılmasını sağlayın.

Yoğurt ne kadar sürede mayalanır: 1 litre süte 1 yemek kaşığı yoğurt koyarsanız 5 - 6 saatte yoğurdunuz mayalanmış olur. Şayet 1 litre süte 1 şeker kaşığı yoğurt koyarsanız 12 saatte yoğurdunuz mayalanır. Yoğurdun oluşmasında sütün sıcaklığı, mayanın oranı ve kabın ısısı belirleyici etkendir. Şayet kabınızı ince bir şeyle sararsanız yoğurdunuzun oluş sürecini uzatırsınız. Kabınız ısıyı tutmuyorsa yoğurdunuz mayalanmayabilir de...

Yoğurdun kıvamlı olması için ne yapmalı : Bunu sağlayan sütün kalitesidir. İnek sütlerinden yapılan ev yapımı yoğurtlar genelde sulu olur. En kıvamlı ve kaliteli yoğurt manda sütünden elde edilir. Hem çok daha kıvamlı hem de kaymağı muhteşem olur. Koyun yoğurdunun kıvamı da çok güzeldir. Ancak kokusu olduğu için alışkın olmayanlar koyun yoğurdunu yiyemez. Yoğurdun mayasını da genelde kıvamlı yoğurttan koyarsanız bu da fark yaratacaktır.

Yoğurdun kabı nasıl olmalı : Yoğurdu mayalarkan kabının seçimi de önemlidir. Plastik ve cam kap kullanmayın. Çünkü bu kaplar sütün ısısını tutmaz. Bunun yerine çelik ya da emaye kapları seçin. Bu kaplar ısıyı uzun süre muhafaza ettiği için yoğurdun mayalanmasında gereken sıcaklığı vermiş olacaklardır. Aynı şekilde toprak kaplarda bu anlamda yararlıdır.