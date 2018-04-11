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Esra Erol nereli babası annesi eşi kimdir üvey kardeşleri ve...

Esra Erol nereli babası annesi eşi kimdir üvey kardeşleri ve...

Esra Erol 35 yaşında ve İstanbul doğumlu. Peki Esra Erol'un babası Seyfi Erol ve annesi Necla Erol aslen nereli, kaç çocukları var? Esra Erol'un üvey kardeşleri olduğunu çok kişi bilmez. İşte Esra Erol kimdir sorusunun yanıtı;

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 10:10 - Güncelleme: 11-04-2018 10:10

Esra Erol 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp doğumlu olsa da aslen Sinop Ayancıklı. Babası Seyfi Erol polis olarak uzun yıllar emniyette çalıştı. Esra Erol'un annesi Necla Erol, babasının ikinci eşi. Haliyle Esra Erol'un babasının ilk evliliğinden olan üvey kardeşleri var. İşte Esra Erol ve ailesi hakkında merak edilenler;

Esre Erol babası polis olduğu için ilk-orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamladı. Kız lisesi Çini ve Seramik mezunu olan Esra Erol, Açık Öğretim Fakültesini bitirdi. Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon-spikerlik kursu alan Esra Erol sonrasında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.Evlilik programı sunmaya Flash Tv 'de "Desti Izdivaç"adlı proğramla başlayan Esra Erol ulusal kanallara geçince Türkiye çapında tanındı.

ESRA EROL'UN ANNESİ BABASI KARDEŞLERİ : Esra Erol'un babası Seyfi Erol Sinop Ayancık doğumlu. Polis olan baba Türkiye'nin hemen her yerinde görev yaptı. Seyfi Erol ilk evliliğinden 2 kız babası oldu. İkinci evliliğini yaptığı Necla Erol'dan 3 kız sahibi oldu.

Esra Erol ikinci eşi Necla Erol'dan dünyaya geldi. Esra Erol'un öz kardeşlerinin ismi Bihter Erol ve Eda Erol. Babasının ilk eşinden olan üvey kardeşleri ise Necla Erol ve Filiz Erol.

ESRA EROL'UN EŞİ KİMDİR : 2 Temmuz 2010 tarihinde Esra Erol eşi Ali Özbir ile canlı yayında evlendi. Ali Özbir Kürt İdris olarak tanınan eski bir mafya babasının oğlu. Esro Erol'un çocuklarından ilki 23 Temmuz 2011 tarihinde doğdu ve İdris Ali Özbir adını aldı. Esre Erol ikinci oğluna da Ömer Erol adını verdi.

Esra Erol'un bilinmeyen kardeşi Bihter Erol'a bakın

 

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Esra Erol
ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol aslen nereli eşi ve çocukları kimdir? ATV'de evlilik programı ile ünlenen Esra Erol İstanbul doğumlu olsa da aslen Sinop Ayancıklıdır. Eşi Ali Özbir ünlü mafya babası Kürt İdris lakaplı İdris Özbir'in oğ

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