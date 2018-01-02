Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bugün var mı?

Başrollerini Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca'nın paylaştığı 4 sezondur devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü. Hızır'ın olaylar karşısında ne yapacağı merak konusu olurken izleyiciler bugün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm sorusu var mı sorusunu soruyor. Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Ekranların en çok dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Nevzat'ın ölmesi sonrasında biraz rahatlayan Hızır, Ömer'in yine son dakika haberi ile şok yaşadı. Ömer, vicdan azabı çekmekten ise polise teslim olup hapiste yatmayı tercih etmişti. Bu da Hızır'ın bir kez daha yaptığı planlarını bozmuştu. Çünkü Ömer'i hapiste korumak zorunda kalacaktı. Bu sahne ile sonra eren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu fakat henüz yayınlanmadı. Şimdi merakla bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm var mı diye soruluyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BUGÜN VAR MI? Kanallar genellikle dizilerinin yeni bölümlerini yılbaşı haftası yayınlamayı tercih etmiyor. ATV yayın akışına baktığımız zaman Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü bugün yayınlanmayacak.