Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92.yeni bölümde ne olacak Masa Ekrem'i öldürecek

Salı akşamlarının en uzun soluklu dizisi ATV yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nefes kesecek 92.yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkacak. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92.yeni bölümde neler olacak? Pudra Hakkı'nın ihanetine uğrayan Ekrem şimdi ne yapacak? Ne olup biteceğini Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92.yeni bölümde göreceğiz. Gelin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92.yeni bölümde ne olacağına dair kısa bir özet gelim. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her salı saat 20.00'de ATV'de!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 92.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK; Ekrem, Ünal Kaplan'ın masası üzerine kurduğu oyunuyla Ender ve İlker'in kaybına sebep olmuştur. Bu başarısının ardından rüzgar terse dönecek, güvendiği adamı Hakkı'nın ihanetine uğrayacaktır. Ceylan ile anlaşmaya oturan Hakkı'nın verdiği adres, Davut'un büyük planı için önemli bir adım olsa da Çakırbeylilerin başına dert olacak yeni belaların da habercisidir. Düşman olduğunu alenen kabullenmek zorunda kalan Ekrem'in arkasındakileri ortaya çıkarmayı amaçlayan Hızır ise gizli düşmanlıklardan yorulmuş, savaşacağı kişileri karşısında görmek istemektedir. Ünal Kaplan ile kurduğu yeni planıyla, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan diğer düşmanlarının da gözünün içine bakma fırsatını bulacaktır.



