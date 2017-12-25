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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86.bölüm fragmanı Davut yaşıyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86.bölüm fragmanı Davut yaşıyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 26 Aralık 2017 Salı günü ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86.yeni bölüm fragmanı Davut öldü mü gelin hep birlikte bakalım.

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Eklenme Tarihi: 25-12-2017 09:32 - Güncelleme: 25-12-2017 09:32

ATV'nin salı günleri ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hızır'ın zor günler beklediği Eşkıya yeni bölümde neler olacak merak konusu oldu. 

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı için araştırmalar devam ediyor. Olaylı son bölüm ardından yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. bölüm fragmanını takip ediyor. Son bölüm de masanın Hızır'dan gizli yaptığı planlardan nasibini alan ilk kişi Mürsel olmuştu. Hızır Çakırbeyli en büyük darbeyi hiç beklemediği yerden almıştır. Zeynep'in ölümünün arkasından Nevzat'ın çıkması hem Çakırbeyli ailesinin hem de Ünal Kaplan'ın masasının akıbeti açısından büyük önem taşır. Yüzleştiği gerçekle yıkılan Hızır'ın şahsi bir zafiyet göstermesi halinde ortalık toz duman olacaktır. Bu yüzden Ekrem başta olmak üzere tüm masa üyeleri kendilerini kurtarmak için harekete geçerler. Masanın Hızır'dan gizli yaptığı planlardan nasibini alan ilk kişi Mürsel olacaktır. Kurduğu oyunda asıl köşeye sıkışan Nevzat'ın ise başına geleceklerden nasıl kurtulacağı merak konusudur. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86.yeni bölüm fragmanı:

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