Eşkıya 89.yeni bölüm fragmanı son bölüm Hızır'ın intikamı damga vurdu

ATV'de salı günleri yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan son bölümde Hızır'ın intikam sahnesi damga vurdu. Bilindiği üzere Hızır'ın oğlu Ömer'i öldürmeye çalıştırmışlardı.

Salı günleri ilgiyle takip edilen ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanan son bölümde Pudra Hakkı masadan istediklerini alabilmek adına giriştiği mücadelesine üyelerin zaafları üzerine giderek devam etti. Tipi'den başlayarak uygulamaya geçirdiği planları masadakilerle sınırlı kalmayacak, Ceylan'a kadar uzandı. Kimsesiz Yaşar'a göre uzlaşma vakti geçmiş harekete geçme vakti geldi. Çakırbeyliler dört bir koldan saldırıya geçerek Hakkı'yı köşeye sıkıştırma peşine düştü. Hızır'ın gözleri önünde Ömer'e yapılanın da bir karşılığı oldu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 89.YENİ BÖLÜM FRAGMANI