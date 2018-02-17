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Eskişehir'den birlik olma çağrısı yaptı

Eskişehir'den birlik olma çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir 6. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Kongre öncesi elindeki zeytin dalıyla halka hitap eden Erdoğan, spor salonundaki konuşmasında ise Töürkiye'nin zor günlerden geçtiğini ifade ederek birlik olma çağrısı yaptı.

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Eklenme Tarihi: 17-02-2018 16:39 - Güncelleme: 17-02-2018 16:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yolda inanarak yürüyoruz, müjdeye doğru koşuyoruz. Allah'ın izni ile zafer her an daha yakın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

 Gerekli olduğunda başta şahsım ve hep birlikte o yola gireriz. Mehmetimiz zaten yolda. Ne dediler düğüne gidiyoruz. Büyük bir mücadele... Sabah itibariyle 1595 terörist etkisiz hale getirildi. İnşallah fetih yakındır.  Bu yolda inanarak yürüyoruz, müjdeye doğru koşuyoruz. Allah'ın izni ile zafer her an daha yakın. Bu teröristler karşısında inançlı Mehmetimiz bu imanlı milletimizin dualarıyla zaferi kucaklayacak.

2019 seçimleri ülkemiz için en kritik seçimlerinden biri olacak. Türkiye'nin 2019 kavşağını da başarıyla dönmekten başka şansı yoktur. Bu süreçte durma, duraksama, rehavete kapılma lüksümüz yok. Bizim yapacak daha çok işimiz var.

25 havalimanı 57 oldu. İstiyoruz ki vatandaşımız evinden çıkıp 15 dakikada havalimanından istediği yere gitsin.Eğer Atatürkçüysen bu ülkeyi muhasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için ne yaptın.

DÜNYAYA SESLENİYORUM

Buradan dünyaya sesleniyorum. Dünyada şu anda bir numaralı havalimanını biz yapıyoruz. Bu yılın sonuna kadar yılda 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız açılıyor. 2023'te bu sayı 200 milyona çıkacak ve bir numara. Buralara durup dururken, yan gelip yatarak gelmedik. Bilir misiniz THY, dünyada ilk 7'inin içinde. 

"BU HAREKETİN KÖKLERİ HİRA DAĞI'NDA..."

AK Parti olarak 17 yıllık bir hareket olsak da bizler zengin bir medeniyetin temsilcisiyiz. Biz kökü mazide olan gözü ati'de bir geleneğin bugünkü mümessilleriyiz biliyorsunuz değil mi? Bu hareketin kökleri Hira Dağı'nda, Malazgirt'te, Dumlupınar, Sakarya, Çanakkale'dedir. Bu davanın temelinde Şeyh Edebali'nin vasiyeti, Seyit Onbaşı'nın cesareti Hasan Polatkan'ın hizmet aşkı var. Biz daha 21 yaşında genç bir padişah iken 'Ya ben Bizans'ı alırım ya da Bizans beni...' Sultan Fatih'in torunlarıyız... Ve elbette biz Allah'tan başka zafer sahibi yoktur diyen bir tevekkülün temsilcileriyiz.

Biz ana muhalefet partisi başkanı gibi 9 seçim kaybetmesine rağmen koltuğa yapışanlardan olmadık. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Gezi Yolu_________________ 17 Şubat 2018 17:03 Erdoğan AKP Genel Başkanı mı Cumhurbaşkanı mı ..İl Kongresi’nde konuşuyorsa AkePeli olarak Partisine konuşuyor!..

    CEVAP YAZ 3 25
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