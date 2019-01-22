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Ersun Yanal: Tartışmalı bir kararla galibiyeti kaçırdık

Ersun Yanal: Tartışmalı bir kararla galibiyeti kaçırdık

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, tartışmalı bir sonuçla galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 07:09 - Güncelleme: 22-01-2019 07:09

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, oyuna iyi başladıklarını ancak kırılma noktalarındaki problemler yüzünden rakibin baskısını kıramadıklarını dile getirdi.

Yanal, maçta gündemi meşgul edecek tartışmaların olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

"Keşke bu tartışmalar olmasaydı. Keşke hep futbolun içinde kalsaydık. Bunun maçın önüne geçmemesi benim en büyük dileğim. Takımın performansını yükseltmek, ligin ikinci yarısında farklı bir performansla taraftarların karşısında olmak niyetindeyiz. Organizasyon anlamında iyi bir takım olan Bursaspor karşısında oyunun birçok bölümünü daha iyi geçirebilirdik. Galibiyeti maalesef tartışmalı bir sonuçla kaybettik ve maçı berabere bitirdik. Bundan sonra oynayacağımız avantajlı maçlarımız var. Fenerbahçe'yi, aykırı bir skorun akıllarda olmayacağı günlere taşımak en büyük dileğimiz."

Yanal, çalışarak birçok sorunun giderileceğine inandığını dile getirerek, "Fenerbahçeli oyuncular, takımın büyüklüğüne yakışır davranmak ve zirveye çıkmak zorundadır. En azından bu çabayı göstereceklerdir. Fenerbahçe bunun dışında bir hedef asla ortaya koyamaz." diye konuştu.

"Umarım hata yapılmamıştır"
Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine de değinen Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm dünyada tartışılmaması gereken bir sistem olarak ortaya konuldu. Tüm federasyonlar bunu uygulamaya başladılar. Ancak tartışmalar bitmeyecek gibi görünüyor. Dünden sonra tekrar bu tartışılmaya devam edecek. Artık fazla tartışılmadan, çok daha net, anlaşılır bir biçime geçmesi hepimizin dileği. Güvenmekten başka çaremiz yok, güveneceğiz. Bugün, dünyanın en önemli hakemlerinden üçü sahadaydı. Umarım hata yoktur, umarım hata yapılmamıştır."

Sarı-lacivertli teknik adam, başarının planlamaktan ve hazır olmaktan geçtiğini vurgulayarak, "Şans sizi bulacaksa, bu çok çalışmaktan, doğru planları uygulamaktan ve ısrardan geçer. Biz ısrar edeceğiz, çalışacağız ve eksiğimiz varsa Fenerbahçe standartlarına kavuşturmak için her türlü çabayı göstereceğiz. Asla geriye dönmeyeceğiz. Geriye baktığımızda kötü maçlarımız var. Bir daha bu skorlar ve oyunlar asla olmayacak. Önümüze bakacağız." diyerek sözlerini tamamladı. 

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Kaynak : AA

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