  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ermenistan parlamentosu başbakan seçemedi

Ermenistan parlamentosu başbakan seçemedi

Ermenistan parlamentosunda, başbakanlık seçimlerine tek aday olarak giren muhalif lider Nikol Paşinyan, başbakan olarak seçilmesi için yeterli oy alamadı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-05-2018 21:29 - Güncelleme: 01-05-2018 21:29

Ermenistan'da muhalif lider Nikol Paşinyan sadece 45 vekilin desteğini alabildi. Başbakan olarak seçilmesi için 53 oya ihtiyacı vardı. İktidardaki Cumhuriyetçi Partili vekillerin tümü ‘hayır’ oyu kullandı.

Ermenistan Anayasası’na uygun olarak yeni oylamanın 7 gün sonra yapılması bekleniyor. Eğer ikinci oylamadan da sonuç çıkmazsa parlamento otomatik olarak feshedilmiş olacak.

'PROTESTOLAR ZAFERE KADAR SÜRECEK'

Paşinyan'ın destekçileri, adaylarının seçilmediğini öğrenince, protestoları 'zafere kadar' sürdürme sözünü verdi.

'ZAFERİ DURDURAMAYACAKSINIZ'

Oylamadan sonra konuşma yapan Paşinyan, "Sorun benim seçilip seçilmem değil. Sorun, sizin halkın zaferini isteyip istememeniz. Bu zaferi durduramayacağınızı siz de iyi biliyorsunuz" dedi.

'GEÇİCİ MİLLİ MUTABAKAT HÜKÜMETİ ÇALIŞMALARINA BAŞLIYORUZ'

Muhalif lider, "Geniş istişareler temelinde, geçici ulusal uzlaşı hükümetinin kurulması çalışmalarına başlama ve kadro değişikliklerine engel olma sözünü veriyorum" diye ekledi.

GENEL GREV ÇAĞRISI

Ardından kendsini destekleyen kitlelerle buluşan Paşinyan, tüm devlet kurumları çalışanlarını genel greve çağırdı.

Destekçilerine 'barışçıl' protestolar kapsamında 'sokakları, havayollarını ve tren istasyonlarını' bloke etme çağrısında bulunan Paşinyan, Ermenistan polisinden de kalkanlarını indirerek harekete katılmalarını istedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ermenistan parlamentosu başbakan seçemedi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro