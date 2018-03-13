  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Erdoğan'ı devirmek için yeni operasyon İbrahim Karagül açıkladı

Erdoğan'ı devirmek için yeni operasyon İbrahim Karagül açıkladı

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, son dönemde dini hocalar üzerinden yürütülen tartışmalara farklı bir pencereden baktı. "Bu bir dış operasyon" diyen Karagül'e göre tezgahın arkasında ABD-Suud-BAE planı var.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-03-2018 10:37 - Güncelleme: 13-03-2018 10:37

“Muhafazakar muhalefet” ve “muhafazakar müdahale” kavramlarını önümüzdeki dönemde çok konuşacağız." Bu ifadeleri Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül'ün bugünkü köşe yazısında dile getirdi.

Gezi eylemleri, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz saldırısı gibi olayların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı çok uluslu operasyonun parçaları olduğunu düşünen Karagül, sözü son dönemdeki din hocaları tartışmasına getirdi.

Karagül bugünkü yazısında "Bazı dini kişi ve çevreler üzerinden yürütülen, dar bir fıkıh alanına sıkıştırılan, çoğunlukla kadın tartışmaları üzerinden karikatürize edilen tuhaf tartışma bir siyasi dalganın habercisi, bir siyasi dilin öncüsü olabilir mi?" diye sordu.

BAE-SUUD ÜZERİNDEN YENİ OPERASYON ALANI BUDUR:
"FETÖ üzerinden ilk muhafazakar denemeyi yaptılar" diyen yazar, "Yeni bir çokuluslu müdahale planı" dediği "muhafakazar müdahale"ye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bunları yapamıyorlar ama bazıları “içeriden operasyon”un her aşamasında rol alabiliyor. Açık söyleyeyim, bugün çokuluslu müdahaleler için “operasyonel anlamda” en rahat kullanılan yapılar bu çevrelerdir. Ciddi anlamda örtülü projelerde rahatlıkla sahaya sürülüyorlar. BAE-Suud üzerinden yeni operasyon alanı budur işte. 2018’in en etkili müdahalesi bu alanda olacaktır.

Şimdilik “muhafazakar muhalefet” oluşturuyorlar. Hemen ardından “muhafazakar müdahale” başlatılacak. Başaramayacaklar ama bir süre sonra herkes, bunun bir çokuluslu operasyon olduğunu, arkasında petrol fonları, İngiliz aklı, ABD gücü, İsrail hırçınlığı olduğunu görecek. Kızmayın, sadece dikkat çekmek istedim. Devam edeceğim.."

İbrahim Karagül'ün yazısının tamamı

Nurettin Yıldız kimdir eşini dövüyor mu? Dokunan yanar diyorlar...

 

İslam'ın güncellemesi olur mu? Hatipoğlu Erdoğan'ın sözleri için ne dedi?

Erdoğan 'beni tefe koyacaklar' dedi ilk sert uyarı o hocadan geldi

 

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Erdoğan'ı devirmek için yeni operasyon İbrahim Karagül açıkladı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 13 Mart 2018 10:53 Zarrab’ın hayali ihracatını araştırıp, haksız yere aldığı yüz milyonlarca liralık vergi iadeleri sebebiyle ayrıca soruşturma açmalıdır

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro