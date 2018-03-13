Erdoğan'ı devirmek için yeni operasyon İbrahim Karagül açıkladı

“Muhafazakar muhalefet” ve “muhafazakar müdahale” kavramlarını önümüzdeki dönemde çok konuşacağız." Bu ifadeleri Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül'ün bugünkü köşe yazısında dile getirdi.

Gezi eylemleri, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz saldırısı gibi olayların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı çok uluslu operasyonun parçaları olduğunu düşünen Karagül, sözü son dönemdeki din hocaları tartışmasına getirdi.

Karagül bugünkü yazısında "Bazı dini kişi ve çevreler üzerinden yürütülen, dar bir fıkıh alanına sıkıştırılan, çoğunlukla kadın tartışmaları üzerinden karikatürize edilen tuhaf tartışma bir siyasi dalganın habercisi, bir siyasi dilin öncüsü olabilir mi?" diye sordu.

BAE-SUUD ÜZERİNDEN YENİ OPERASYON ALANI BUDUR:

"FETÖ üzerinden ilk muhafazakar denemeyi yaptılar" diyen yazar, "Yeni bir çokuluslu müdahale planı" dediği "muhafakazar müdahale"ye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bunları yapamıyorlar ama bazıları “içeriden operasyon”un her aşamasında rol alabiliyor. Açık söyleyeyim, bugün çokuluslu müdahaleler için “operasyonel anlamda” en rahat kullanılan yapılar bu çevrelerdir. Ciddi anlamda örtülü projelerde rahatlıkla sahaya sürülüyorlar. BAE-Suud üzerinden yeni operasyon alanı budur işte. 2018’in en etkili müdahalesi bu alanda olacaktır.

Şimdilik “muhafazakar muhalefet” oluşturuyorlar. Hemen ardından “muhafazakar müdahale” başlatılacak. Başaramayacaklar ama bir süre sonra herkes, bunun bir çokuluslu operasyon olduğunu, arkasında petrol fonları, İngiliz aklı, ABD gücü, İsrail hırçınlığı olduğunu görecek. Kızmayın, sadece dikkat çekmek istedim. Devam edeceğim.."

İbrahim Karagül'ün yazısının tamamı

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