Erdoğan'dan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosuna tepki

Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü dünyaya duyurdu. Şimdi gözler Türkiye'de yürütülen soruşturma çevrildi. Moldova ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularına yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.

ORTADA BIRAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

Olayla ilgili başsavcılık, emniyet ve istihbaratın çalışmalara devam ettiğini ancak raporları henüz görmediğini belirten Erdoğan, "Biz, olayın aydınlatılması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Yani dört bir koldan işi takip ediyoruz. Bu işi ortada bırakmamız mümkün değil." dedi.

KONSOLOSTAN DUYDUĞU RAHATSIZLIĞI KRALA İLETTİ

Olayın "Çıktı gitti" diyerek kapatılamayacağını da vurgulayan Erdoğan'ın hedefinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu da vardı. Konsolosun Türk yetkililerden önce konsolosluk binasını yabancı gazetecilere açmasını "lakayt" bir davranış olarak nitelendiren Erdoğan, konsolosun tavrından duydukları rahatsızlığı Suudi Arabistan Kralı Selman'a telefonda ilettiğini, kralın da kendisine hak verdiğini söyledi.