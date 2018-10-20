Erdoğan'dan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosuna tepki

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Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü dünyaya duyurdu. Şimdi gözler Türkiye'de yürütülen soruşturma çevrildi. Moldova ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularına yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.
ORTADA BIRAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL
Olayla ilgili başsavcılık, emniyet ve istihbaratın çalışmalara devam ettiğini ancak raporları henüz görmediğini belirten Erdoğan, "Biz, olayın aydınlatılması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Yani dört bir koldan işi takip ediyoruz. Bu işi ortada bırakmamız mümkün değil." dedi.
KONSOLOSTAN DUYDUĞU RAHATSIZLIĞI KRALA İLETTİ
Olayın "Çıktı gitti" diyerek kapatılamayacağını da vurgulayan Erdoğan'ın hedefinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu da vardı. Konsolosun Türk yetkililerden önce konsolosluk binasını yabancı gazetecilere açmasını "lakayt" bir davranış olarak nitelendiren Erdoğan, konsolosun tavrından duydukları rahatsızlığı Suudi Arabistan Kralı Selman'a telefonda ilettiğini, kralın da kendisine hak verdiğini söyledi.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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