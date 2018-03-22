Erdoğan'dan şeker fabrikaları açıklaması 45 vekile söylemiş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ilden aralarında 3 bakanın da bulunduğu partisinden 45 milletvekiliyle basına kapalı görüştü. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 2 saat 10 dakika süren toplantıya ilişkin bilinmeyenleri, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugün köşesinde yazdı.

AK PARTİ'Lİ SALİM USLU'NUN ÇIKIŞI: Şeker fabrikaları tartışması gündemdeki yerini korurken en tepedeki isim konuya ilişkin noktayı koydu. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'nun "Bürokratlar hükümeti yanlış yönlendiriyor, şeker fabrikaları özelleştirilmemeli" çıkışının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

Gündemdeki konuları değerlendiren Erdoğan'ın şeker fabrikaları hakkındaki kritik açıklamayı Selvi, köşesinde paylaştı.

ERDOĞAN: ŞEKER FABRİKALARI ÖZELLEŞTİRİLECEK

"Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusu da gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı o noktada çok kararlı konuşuyor.“10 yıldır gündemde. Bu konuda kararlıyız, Şeker fabrikaları özelleştirilecek” diyor."

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı

Şeker Fabrikaları niye satılıyor? AK Partili vekilden bomba ifşa