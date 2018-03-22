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Erdoğan'dan şeker fabrikaları açıklaması 45 vekile söylemiş

Erdoğan'dan şeker fabrikaları açıklaması 45 vekile söylemiş

Abdülkadir Selvi bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün AK Parti'li 45 milletvekiliyle görüşmesine ilişkin ilginç detaylar aktardı. Erdoğan, milletvekillerine "Şeker fabrikaları özelleştirilecek" demiş.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 08:27 - Güncelleme: 22-03-2018 08:27

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ilden aralarında 3 bakanın da bulunduğu partisinden 45 milletvekiliyle basına kapalı görüştü. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 2 saat 10 dakika süren toplantıya ilişkin bilinmeyenleri, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugün köşesinde yazdı.

AK PARTİ'Lİ SALİM USLU'NUN ÇIKIŞI: Şeker fabrikaları tartışması gündemdeki yerini korurken en tepedeki isim konuya ilişkin noktayı koydu. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'nun "Bürokratlar hükümeti yanlış yönlendiriyor, şeker fabrikaları özelleştirilmemeli" çıkışının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

Gündemdeki konuları değerlendiren Erdoğan'ın şeker fabrikaları hakkındaki kritik açıklamayı Selvi, köşesinde paylaştı.

ERDOĞAN: ŞEKER FABRİKALARI ÖZELLEŞTİRİLECEK
"Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusu da gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı o noktada çok kararlı konuşuyor.“10 yıldır gündemde. Bu konuda kararlıyız, Şeker fabrikaları özelleştirilecek” diyor."

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı

Şeker Fabrikaları niye satılıyor? AK Partili vekilden bomba ifşa

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • Misafir 22 Mart 2018 09:40 Para bitti aşk bitti.2019 a kadar piyasaların alacanli kalması için gerekli bu peşkeş :)))

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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