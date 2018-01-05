  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Erdoğan'dan Murat Hazinedar yorumu! Ataşehir'de ne olduysa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi havaalanında Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan "Ataşehir’de ne olduysa burada da bu oldu.Demek ki bir su kaçağı var. Bize gelen bilgiler çok daha farklı" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-01-2018 10:20 - Güncelleme: 05-01-2018 10:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi havaalanında gündeme dair son dakika açıklamalarda bulundu. Erdoğan'a İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da soruldu.

Erdoğan, Beşiktaş Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili "Demek ki bir su kaçağı var. Bize gelen bilgiler çok daha farklı" dedi.Erdoğan yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

BAKANLIĞIN UYAPTIĞI KONTROLLER VAR: Konu tabii tamamiyle bu konularda İçişleri Bakanlığı sürekli olarak mülkiye müfettişleriyle yaptığı kontroller vardır. Zaman zaman özel mülkiye müfettişleri çıkarmak suretiyle yapılan kontroller vardır. Özel mülkiye müfettişleriyle yapılan kontroller genellikle istihbarat üzerine yapılır. Bunlar belediye başkanları için bilinen şeylerdir. Benim mesela belediye başkanlığı dönemimde mülkiye müfettişleri vardı. Onlara oda tashih etmiştim.

BİZE GELEN BİLGİLER ÇOK FARKLI

Murat Hazinedar'la ilgili bomba iddia! Darbeden önce....

Asıl önemli olan şu anda açığa alma kararını İçişleri Bakanlığı veriyorsa burada demek ki bir su kaçağı var. Atılan adımla ilgili olarak Ataşehir’de ne olduysa burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı. Onu da söyleyeyim. İş adamlarımız, vatandaşlarımız kendilerinden rüşvet talebinde bulunulduğu zaman (yüzleşmeye var mısın’ dediğimizde kaçıyor. Bundan kaçarsanız biz o zaman hakikaten görevi kötüye kullananları nasıl ortaya çıkaracağız.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN YASAL HAKKI

Burada da böyle bir süreç söz konusu. Yurt dışına çıkma vs. hepsi İçişleri Bakanlığımızın yasal haklarıdır ve hukuk çerçevesinde kullanmıştır. Tabii orada çocuklarımın da yurt dışına gitmesi durumu var deniyor. Burada bir düzeltme yapmamız lazım. Benim çocuklarım kendi öz vatanında okuma imkanı olmadığı için gitmek durumunda kaldı. Şimdi sayın başkanın ailesiyle ilgili konuda da yurt dışına çıkışıyla ilgili hukuki bir engel olmadığı durumda İçişleri Bakanlığımızın bir engel yapacağını sanmıyorum.

Murat Hazinedar FETÖ'cü mü? Eşi Özlem Hazinedar'ın olay ortaklığı

Murat Hazinedar'ı bu mu yaktı? FETÖ'yü öven videosu

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Erdoğan'dan Murat Hazinedar yorumu! Ataşehir'de ne olduysa... haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 05 Ocak 2018 10:43 bugün cuma günaha girmeyin iftira atmayın

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat