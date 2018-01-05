Erdoğan'dan Murat Hazinedar yorumu! Ataşehir'de ne olduysa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi havaalanında gündeme dair son dakika açıklamalarda bulundu. Erdoğan'a İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da soruldu.

Erdoğan, Beşiktaş Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili "Demek ki bir su kaçağı var. Bize gelen bilgiler çok daha farklı" dedi.Erdoğan yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

BAKANLIĞIN UYAPTIĞI KONTROLLER VAR: Konu tabii tamamiyle bu konularda İçişleri Bakanlığı sürekli olarak mülkiye müfettişleriyle yaptığı kontroller vardır. Zaman zaman özel mülkiye müfettişleri çıkarmak suretiyle yapılan kontroller vardır. Özel mülkiye müfettişleriyle yapılan kontroller genellikle istihbarat üzerine yapılır. Bunlar belediye başkanları için bilinen şeylerdir. Benim mesela belediye başkanlığı dönemimde mülkiye müfettişleri vardı. Onlara oda tashih etmiştim.

BİZE GELEN BİLGİLER ÇOK FARKLI

Murat Hazinedar'la ilgili bomba iddia! Darbeden önce....

Asıl önemli olan şu anda açığa alma kararını İçişleri Bakanlığı veriyorsa burada demek ki bir su kaçağı var. Atılan adımla ilgili olarak Ataşehir’de ne olduysa burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı. Onu da söyleyeyim. İş adamlarımız, vatandaşlarımız kendilerinden rüşvet talebinde bulunulduğu zaman (yüzleşmeye var mısın’ dediğimizde kaçıyor. Bundan kaçarsanız biz o zaman hakikaten görevi kötüye kullananları nasıl ortaya çıkaracağız.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN YASAL HAKKI

Burada da böyle bir süreç söz konusu. Yurt dışına çıkma vs. hepsi İçişleri Bakanlığımızın yasal haklarıdır ve hukuk çerçevesinde kullanmıştır. Tabii orada çocuklarımın da yurt dışına gitmesi durumu var deniyor. Burada bir düzeltme yapmamız lazım. Benim çocuklarım kendi öz vatanında okuma imkanı olmadığı için gitmek durumunda kaldı. Şimdi sayın başkanın ailesiyle ilgili konuda da yurt dışına çıkışıyla ilgili hukuki bir engel olmadığı durumda İçişleri Bakanlığımızın bir engel yapacağını sanmıyorum.

Murat Hazinedar FETÖ'cü mü? Eşi Özlem Hazinedar'ın olay ortaklığı

Murat Hazinedar'ı bu mu yaktı? FETÖ'yü öven videosu