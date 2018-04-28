Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen darbe karşıtı değil darbecisin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için İzmir'de yapılan ilk mitingde konuştu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, "Sen darbe karşıtı değil darbecisin. Bay Kemal, biz ölümü korkutarak bu yolda yürüdük. CHP'yi FETÖ'nün saflarında bize yürürken bulduk" dedi.

AK Parti 24 Haziran'da yapılacak olan seçimler öncesi sahaya indi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim hazırlıklarını İzmir'den başlattı. Erdoğan 6. Olağan Kongre sonrası düzenlenen mitingde İzmirlilere seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



''DİNİN SİYASETE ALET EDİLMESİNE KARŞIYIZ''

İnşallah İzmir 24 Haziran'da şahlanışın sembol şehri olarak tarihe geçecektir. Korku ve tahrik siyasetiyle İzmir'in üstüne karabasan gibi çökenler bu şehre ne vermişlerdir? AK Parti'nin İzmir'e ve İzmir halkına en küçük bir zararı, yanlışı dokunmuş mudur? Türkiye'yi 15 yılda 3,5 kat büyüttük. Her seçimde İzmir'in İstanbul'un Ankara'nın belli ilçelerin oylarına ipotek koyanlar ne yaptı? AK Parti'nin laikliğe bakışı bunları bırakın Avrupa ülkelerinde dahi takdirle karşılaşılan bir durumdur. Biz laikliğin ülkemizde birilerinin bilinçli olarak yaptıkları gibi din düşmanlığı şeklinde yorumlanmasına da karşı çıktık. Tüm dinlerin inançlarını yaşayabilmelerin önünü açtık ama müslümanın da inancına yaşamasına karışmayın. Dinin siyasete alet edilmesine karşıyız.

''DARBE KARŞITI DEĞİL DARBECİSİN''

FETÖ'ye karşı mücadele ettik. Ben Marmaris'ten İstanbul'a hareket ettim. On binler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Ben indiğimde 23,15'de Bay Kemal oraya gelmiş oradan Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Tankın üstüne önce ben çıkarım diyen kişi tankların korumasında havalimanından hareket ediyor. İstediğin kadar inkar et. Tüm belgelerde varsın. Yandın Kemal, yandın. Sen darbe karşıtı değil darbecisin. Bay Kemal, biz ölümü korkutarak bu yolda yürüdük. CHP'yi FETÖ'nün saflarında bize yürürken bulduk. 7 Ağustos'ta davetime olumsuz yanıt verdi, son cuma günü katılacağını söyledi Yenikapı'ya geldi. Ondan sonra o birliktelikten koptu. CHP artık bugün FETÖ'nün ülkemizdeki borazanı haline dönüşmüştür. CHP PKK'dan PYD'ye kadar ülkemize kurşun sıkan ne kadar terör örgütü varsa hepsinin sözcüsü durumundadır. Bize Afrin'e gitmeyin dedi. Son rakamları veriyorum Afrin'de etkisiz hale getirilenlerin sayısı 4 bin 305'e ulaştı.

''TEZGAH KURMUŞLAR''

Erken seçim kararının ilan edildiği 18 Nisan'dan bu yana yaşanan hadiseleri sizler de takip ettiniz. Ana muhalefetin ve onunla aynı telden çalanların nasıl savrulmalar yaşadıklarını gördünüz değil mi? Muhalefetin ne cumhurbaşkanı adayları ne de millete söyleyecekleriyle ilgili en küçük bir hazırlıkları olmadığı ortada. Öyle bir tezgah kurmuşlar ki, birisi oradan sar bana 15 mebus diyor, öteki cümle bitmeden 15 milletvekilini paket yapıp gönderiyor. Meclis'te arka tarafta milletvekilleri ağlıyor. Tayyip Erdoğan'a diktatör diyeceksin kalkıp diktatörlüğün daniskasını kendin yapacaksın. Sen genel başkan olabilirsin ama o milletvekillerini pazarlayan bir insan olamazsın.

''SANATÇILARIMIZLA BİR OLDUK''

Hatay'a gittik, Reyhanlı sınır noktası, 10 kilometre var. Askerlerimizle, generallerimizle birlikte olduk. Tatlıses üstadımızda bizimleydi. Şimdi de bizimle İzmir'den adaylığa müracat etti. Askerlerimizle birlikte Esat Kabaklı'nın malum parçasını birlikte söyledik. Baktım üstad yaylaları söylüyor. Burada da söyler misin? Biz sanatçılarımızla birlikte bir olduk, iri olduk, diri olduk. O da gidecekmiş diye duyduk, gitsin dedik. Bizim kadar gidemese de gitti. Tayyip yürüdü, o da yürüdü arkasından. AK Parti'nin seçim başarıları anasının ak sütü gibi helaldir. Biz de onlar gibi 5 dönüm bostan yan gel yat Osman desek, milletimiz bize de kapıyı gösterir. Şu susuz İzmir'e suyu getiren biziz ya. Talimat verdim DSİ'ye suyu getirdik ya. Kurumuş Ödemiş'deki ovayı biz suladık ya. Biz dertliyiz ya.

''İZMİR İSTANBUL ARASI 3 BUÇUK SAAT OLACAK''

Osmangazi'den geçerken bir başka oluyoruz değil mi, aman yarabbi. İstanbul - Bursa 1 saat 15 dakika. Peyzaj bittiğinde zevk için seyahat edeceksiniz, buraya geldik. Kardeşlerim 15 sene önce şu koca İzmir'in doğru dürüst bir havalimanı var mıydı? Biz geldik Adnan Menderes Havalimanı'nı yaptık. Ege'nin incisi İzmir'e daha öncekiler yaptılar mı? Ama biz yaptık.