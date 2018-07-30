Erdoğan'dan Adnan Oktar'a zehir zemberek sözler ilk kez konuştu

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda tutuklanan Adnan Oktar için 'Çok ahlaksız bir tipti' açıklamasını yaptı. Erdoğan Oktar'ın suç örgütü ile FETÖ arasındaki benzerliğe de dikkat çekti.

Afrika'da temaslarına devam eden Erdoğan'a gazeteciler Adnan Oktar operasyonunu sordu. Oktar'la ilgili ilk kez konuşan Erdoğan şunları söyledi.

"İstanbul Üsküdar Burhaniye'de oturduğum dönemde komşum ama şahsen tanımam. Ahlaksız bir adamdı. Edebi yerinde değil. Çok ahlaksız bir tipti. Ahlaki yönden zaafları olan bir tip.

"SİZİN TESLİM ETTİĞİNİZ GENÇLERİ ALIP..."

Sizin ona teslim ettiğiniz çocukları, gençleri alıyor, onları kendi istedikleri gibi yetiştirip ondan sonra da sistemin içine sokup buraları ele geçirme operasyonları yapıyorlar."