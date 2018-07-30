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Erdoğan'dan Adnan Oktar'a zehir zemberek sözler ilk kez konuştu

Erdoğan'dan Adnan Oktar'a zehir zemberek sözler ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp tutuklanan Adnan Oktar hakkında ilk kez konuştu.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 14:54 - Güncelleme: 30-07-2018 14:54

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda tutuklanan Adnan Oktar için 'Çok ahlaksız bir tipti' açıklamasını yaptı. Erdoğan Oktar'ın suç örgütü ile FETÖ arasındaki benzerliğe de dikkat çekti.

Afrika'da temaslarına devam eden Erdoğan'a gazeteciler Adnan Oktar operasyonunu sordu. Oktar'la ilgili ilk kez konuşan Erdoğan şunları söyledi.

"İstanbul Üsküdar Burhaniye'de oturduğum dönemde komşum ama şahsen tanımam. Ahlaksız bir adamdı. Edebi yerinde değil. Çok ahlaksız bir tipti. Ahlaki yönden zaafları olan bir tip.

"SİZİN TESLİM ETTİĞİNİZ GENÇLERİ ALIP..."

Sizin ona teslim ettiğiniz çocukları, gençleri alıyor, onları kendi istedikleri gibi yetiştirip ondan sonra da sistemin içine sokup buraları ele geçirme operasyonları yapıyorlar."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • adem 30 Temmuz 2018 16:26 zavallı her gün "tayyip hocam" deyip duruyordu..yalakaaa...aldın mı cevabını..tayyip hocan "ahlaksız adam" diyor senin için...

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KİMDİR ?
Adnan Oktar
ADNAN OKTAR KİMDİR?

Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyük

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