Erdoğan Trump'ı bile geride bıraktı

Burson Marsteller şirketinin hazırladığı ‘Twiplomacy 2018’ raporu yayınlandı. Rapor devlet başkanlarının Twitter etkinliklerini ölçmeyi planlıyor. Periscope yayınlarındaki etkileşimlerde Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel hesabı dünyada birinci sırada yer aldı.

Periscope yayınlarındaki etkileşimlerde Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel hesabı dünyada birinci sırada yer aldı.

Trump’ı 47 milyon takipçiyle Papa Franciscus ve kişisel hesabında 42 milyon, resmi hesabında da 27 milyon takipçisi bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi izledi.

ERDOĞAN'IN HESABI DÜNYADA ZİRVEDE!

Rapora göre, yaklaşık 13 milyon takipçisiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya liderleri arasında Twitter'da en çok takipçiye sahip dördüncü lider oldu. Bu sonuçla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel hesabı Avrupa'da zirvede.

Raporda yer alan diğer önemli veriye göre Periscope yayınlarındaki etkileşimlerde Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel hesabı dünyada birinci sırada yer aldı.