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Erdoğan Trump'ı bile geride bıraktı

Erdoğan Trump'ı bile geride bıraktı

951 hesabın incelendiği Twiplomacy adlı çalışmanın sonuçlarına göre Twitter'da yaklaşık 52 milyon takipçiyle ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en çok takip edilen dünya lideri olurken Erdoğan Periscope yayınlarındaki etkileşimlerde herkesi geride bıraktı

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 00:49 - Güncelleme: 11-07-2018 00:49

Burson Marsteller şirketinin hazırladığı ‘Twiplomacy 2018’ raporu yayınlandı. Rapor devlet başkanlarının Twitter etkinliklerini ölçmeyi planlıyor. Periscope yayınlarındaki etkileşimlerde Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel hesabı dünyada birinci sırada yer aldı.

Periscope yayınlarındaki etkileşimlerde Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel hesabı dünyada birinci sırada yer aldı.

Trump’ı 47 milyon takipçiyle Papa Franciscus ve kişisel hesabında 42 milyon, resmi hesabında da 27 milyon takipçisi bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi izledi.

ERDOĞAN'IN HESABI DÜNYADA ZİRVEDE!

 Rapora göre, yaklaşık 13 milyon takipçisiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya liderleri arasında Twitter'da en çok takipçiye sahip dördüncü lider oldu. Bu sonuçla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel hesabı Avrupa'da zirvede.

Raporda yer alan diğer önemli veriye göre Periscope yayınlarındaki etkileşimlerde Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel hesabı dünyada birinci sırada yer aldı.

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