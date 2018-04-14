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Erdoğan: İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar

Erdoğan: İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Başakşehir ilçe kongresinde yaptığı konuşmada ekonominin hedef alındığını ifade ederek: ''İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar. Hiç birisinin bize tesiri olmaz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 21:11 - Güncelleme: 14-04-2018 21:11

Dövizdeki kur artışına değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın en kanlı terör örgütlerinin üzerimize salınmasıyla, kur silahıyla ekonomimizin hedef alınmasının sebebi budur. İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar. Hiç birisinin bize tesiri olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Başakşehir İlçe kongresinde konuştu. Erdoğan son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin de oldukça sert mesajlar verdi.

Döviz kurundaki artışa dikkat çeken Erdoğan, "Bugün bölgesinde ve ötesinde söz sahibi itibar sahibi bir ülkemiz var. Bu başarılarımız yüz milyonlarca kardeşimiz tarafından gururla karşılanıyor. Nasıl meyve veren ağaç taşlanırsa bizim iftihar tablomuzu çekemeyenler de çıkıyor. Dünyanın en kanlı terör örgütlerinin üzerimize salınmasıyla, kur silahıyla ekonomimizin hedef alınmasının sebebi budur. İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar. Hiç birisinin bize tesiri olmaz. Bizde ki zırh farklı bir zırhtır. Onun için de istediklerini elde edemiyorlar edemeyecekler. Türkiye bağımsızlık mücadelesini başarıyla vermiştir. İşte bakın şu anda biz buralara nerelerden geldik.

'İYİ GİDİYORUZ, DAHA İYİ OLACAĞIZ'

İşte saldırıyorlar değil mi? İnsansız hava aracı dediğimizde bize dost görüneler ne diyordu? 'Kongreden izin çıkmadı'. Silahlı insansız hava aracı alalım dediğimizde 'Kusura bakmayın izin çıkmadı'. Ama bu komşular bizi şimdi hamdolsun mülk sahibi yaptı. Silahlı insansız hava aracı da üretiyoruz. Şimdi onların üst kademe olanlarını da üreteceğiz. Afrin'de çok hizmetini gördük. İnsansız hava aracının çok hizmetini gördük. Onlar koordinat tespit etti. Öbür taraftan bu teröristlerin işi bitirildi. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Yeter mi? Yetmez. Bizim zırhlı taşıyıcılarımız şu anda farklı. Şimdi insansız tankları da zırhlı taşıyıcıları da yapacağız. İyi gidiyoruz. Daha da iyi olacağız" şeklinde konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • vatandaş 14 Nisan 2018 21:31 bize tesiri olmaz dediklerinin içinde biz vatandaşlarda varmı sadece çocukların ailen taraftar holdinglerindenmi bahsediyorsun

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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