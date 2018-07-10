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Erdoğan geçici olarak "özel temsilci" görevlendirilebilecek

Erdoğan geçici olarak "özel temsilci" görevlendirilebilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi yurt dışında özel bir görevin ifası için geçici olarak "özel temsilci" görevlendirilebilecek.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 20:18 - Güncelleme: 10-07-2018 20:18

Dışişleri Bakanlığı, son yıllarda etkili bir diplomasi yürüttüğü BM Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'ne bir büyükelçinin yanı sıra yine büyükelçi ünvanını taşıyan bir yardımcı da atayabilecek. Görevlendirme büyükelçi ve elçilerin yanı sıra bazı geçici görevler için bu ünvanı taşımayanlar için de yapılabilecek.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Dışişleri Bakanlığı'nın görev yetki alanları ile teşkilat yapısı da belirlendi. Dışişleri teşkilat şeması içinde Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğü dikkat çekti.  Bu genel müdürlük; çevre, insan hakları, göç, iltica, insan ticareti ve insani yardımlar ile küresel boyut taşıyan diğer konularda politika belirleyecek. 

Kararnamede, özel temsilcilerin Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirileceği hüküm altına alınarak, "Özel temsilci, dış politika gereklilikleri çerçevesinde özel bir görevi ifa etmek üzere görevlendirilen, büyükelçi veya elçi ünvanını taşıyan temsilcilerdir. Büyükelçi veya elçi ünvanı taşımayanlar da geçici bazı görevler için özel temsilci sıfatıyla görevlendirilebilir" ifadelerine yer verildi. Böylece Erdoğan, dış politikada önemli bir sorun alanı oluşturan konularda gerek görülmesi durumunda kendi adına temaslarda bulunabilmesi için özel temsilci görevlendirebilecek. AB Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı'nın Suriye gibi uluslararası önemli sorunlarda özel temsilcileri bulunuyor.

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Dışişleri Bakanlığı'nın gerekli görmesi halinde Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine büyükelçi - daimi temsilcinin yanı sıra meslek memuru statüsündeki bir büyükelçi, büyükelçi daimi temsilci yardımcısı unvanıyla atanabilecek.

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