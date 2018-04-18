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Erdoğan canlı izle erken seçim açıklaması!

Erdoğan canlı izle erken seçim açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yle Beştepe'de yaptığı görüşme sonrası canlı yayında kararını açıkladı.İşte Erdoğan'ın erken seçim açıklaması...

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 15:16 - Güncelleme: 18-04-2018 15:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yle Beştepe'de yaptığı görüşme sonrası erken seçim kararını canlı yayında  açıkladı.

İşte Erdoğan'ın erken seçim açıklaması...

Sayın Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bahçelinin dün Meclis'teki teklifini değerlendirme fırsatını bulduk.15 Temmuz darbe girişinin başarsızlığa uğratılması siyasette de yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

ERKEN SEÇİM TEKLİFİNE OLUMLU YAKLAŞIYORUZ

- Bahçeli'nin çağrısını enine boyuna değerlendirdik. Erken seçim teklifine olumlu yaklaşıyoruz.

SEÇİMLER 24 HAZİRAN 2018'DE

- Erken seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik.

YSK HEMEN ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

- Konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. YSK da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır.

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