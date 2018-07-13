Erdoğan Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni ile eski TBMM Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'ne katılacak.

Parlamenter sistemin son başbakanı ve yeni sistemin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a Beştepe’de Devlet Şeref Madalyası verilecek.

1920'DE OLDUĞU GİBİ: Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım ve kabine üyeleri TBMM’nin açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920’de Atatürk ve tüm mebusların Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde Cuma Namazı kıldığı gibi birlikte namaz kılacak.

Erdoğan başkanlığındaki yeni kabine, daha sonra Eski Meclis’te ilk açılış törenini yaptıktan sonra Beştepe’ye geçecek. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısının yoğun bir gündemi olacak.

Yeni sistemin işleyişinin gözden geçirileceği toplantıda, Külliye bünyesinde kurulan ofisler ve kurullar ile bakanlıkların çalışma sistemi üzerine değerlendirme yapılacak. İlk mesaisi sonrasında yakın döneminde ise kabinenin gündeminde önemli konular olacak.

EKONOMİ İLK SIRADA

Ekonomi kurulun ajandasında önemli bir yer tutacak. Bu çerçevede kurdaki yükselişe karşı alınacak önlemler, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, gıda fiyatları konusunda atılacak adımlar bunlardan bazıları. Terör ile mücadele de yeni dönemde de büyük önem taşıyacak. FETÖ ile mücadele kesintisiz olarak sürdürülmesi için alınacak önlemler de gündemde olacak.

MEYDANLARDA VERİLEN SÖZLER ÖNCELİKLİ

Erdoğan’ın meydanlarda açıkladığı bazı adımlar da yine ilk toplantılarda değerlendirilecekler arasında. Bu kapsamda bedelli askerlik, öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri milyonlar bekliyor. İlk ve ikinci 100 gün ve ardından 6 aylık planlar netleşmiş olacak.