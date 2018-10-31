Enflasyon rakamlarına doların tepkisi ne oldu?

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini, Temmuz ayındaki yüzde 13.4'ten yüzde 23.5'e yükseltmesinin ardından erken işlemlerde 5.50 lira sınırında hareket eden dolar 5.52 liraya kadar yükseldikten sonra, yeniden 5.50 lira düzeyine çekildi.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıkladığı, yılın son Enflasyon Raporu'nda, 2019 yılı sonu tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) tahmini yüzde 9.3 düzeyinden yüzde 15.2'ye, 2020 yılı sonu TÜFE tahmini de yüzde 6.7'den yüzde 9.3'e yükseltildi.
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