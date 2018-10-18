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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Fatih Altaylı açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Fatih Altaylı açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, polis memuru A.K'nin gazeteci Fatih Altaylı hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "görevli memura mukavemetten" dolayı şikayetçi oldu.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 08:49 - Güncelleme: 18-10-2018 08:49

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Fatih Altaylı'dan polise küfür" başlıklı haberlerle ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

YASAK PARK UYARISI YAPILMIŞ
Açıklamada, 16 Ekim Salı günü İstanbul Şişli'de bulunan Abdi İpekçi Caddesi'nde park temizliği uygulamasında görevli polis memuru A.K'nin, yasak park konumunda olan bir araçla ilgili sürücüsü K.G'yi uyardığı aktarıldı.

Polis memurunun, K.G'den aracı yasak park konumundan kaldırılmasını talep ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"SİZİ SÜRDÜRECEĞİM"
"Sürücünün aracın Fatih Altaylı'ya ait olduğunu ve aracı kaldırmayacağını beyan etmesi üzerine görevli polis memuru tarafından K.G'ye ait sürücü belgesine Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendiği, aracın yanına gelen Fatih Altaylı'nın 'Aracıma neden ceza yazıyorsunuz. Siz görürsünüz, sizi sürdüreceğim' demesi ve konuyla ilgili basına yansıyan görüntülerden de anlaşılacağı üzere küfürlü şekilde hakaretlerde bulunması ile birlikte görevli polis memuru A.K'nin kendisini uygun bir üslupla uyardığı ve ardından Harbiye Polis Merkezi Amirliğine giderek 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'görevli memura mukavemetten' dolayı şikayetçi olduğu tespit edilmiştir.​"

ALTAYLI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli trafik polisine hakaret ettiği iddiasıyla Fatih Altaylı hakkında ''kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret'' ve ''tehdit'' suçlarından soruşturma başlatmıştı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • emekli ali 18 Ekim 2018 10:34 Fatih altaylı maşallah iyi örnek oluyor bir de haberci ama kendisinin davranışı polise karşı yakışıksız memuru hemen sürdürüyor biraz agırol onun amiri müdürü vardır o görev omemura verilmiştir polis olmuşsa cezayiyen memura böyle davranamaz cezayı hep garip kesim yiyor fatih bey sende alış park yasagı varsa

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KİMDİR ?
Fatih Altaylı
FATİH ALTAYLI KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunudur. Gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başlayan Fatih Altaylı 1993 yılında Türkiye'nin en popüler radyolarından biri olan Best FM'i kurdu. 1994'te girdiği Show TV ve Show Radyoda radyo ya

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