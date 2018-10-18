Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Fatih Altaylı açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Fatih Altaylı'dan polise küfür" başlıklı haberlerle ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

YASAK PARK UYARISI YAPILMIŞ

Açıklamada, 16 Ekim Salı günü İstanbul Şişli'de bulunan Abdi İpekçi Caddesi'nde park temizliği uygulamasında görevli polis memuru A.K'nin, yasak park konumunda olan bir araçla ilgili sürücüsü K.G'yi uyardığı aktarıldı.

Polis memurunun, K.G'den aracı yasak park konumundan kaldırılmasını talep ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"SİZİ SÜRDÜRECEĞİM"

"Sürücünün aracın Fatih Altaylı'ya ait olduğunu ve aracı kaldırmayacağını beyan etmesi üzerine görevli polis memuru tarafından K.G'ye ait sürücü belgesine Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendiği, aracın yanına gelen Fatih Altaylı'nın 'Aracıma neden ceza yazıyorsunuz. Siz görürsünüz, sizi sürdüreceğim' demesi ve konuyla ilgili basına yansıyan görüntülerden de anlaşılacağı üzere küfürlü şekilde hakaretlerde bulunması ile birlikte görevli polis memuru A.K'nin kendisini uygun bir üslupla uyardığı ve ardından Harbiye Polis Merkezi Amirliğine giderek 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'görevli memura mukavemetten' dolayı şikayetçi olduğu tespit edilmiştir.​"

ALTAYLI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli trafik polisine hakaret ettiği iddiasıyla Fatih Altaylı hakkında ''kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret'' ve ''tehdit'' suçlarından soruşturma başlatmıştı.