Emine Erdoğan'dan çevre mesajları

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sıfır Atık Zirvesi" düzenlendi. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, israfa dikkat çekti. Emine Erdoğan, ""Kullan at kültürünü bir tarafa bırakmalıyız. Belediyelerin geri kazanıma odaklanması lazım" diye konuştu.