Emine Erdoğan'dan çevre mesajları

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sıfır Atık Zirvesi" düzenlendi. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, israfa dikkat çekti. Emine Erdoğan, ""Kullan at kültürünü bir tarafa bırakmalıyız. Belediyelerin geri kazanıma odaklanması lazım" diye konuştu.
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21 Şubat 1955 tarihinde İstanbul Fatih'te doğdu. Üsküdar'da büyüdü. Siirt'ten İstanbul'a gelen bir ailenin kızı. Beş çocuklu bir ailenin son çocuğu. Mithat Paşa Akşam Sanat Okulu'ndan ders notları iyi olmasına rDEVAMI »
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