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Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önerge reddedildi

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önerge reddedildi

ANKARA'da bugün EYT yani emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanmış, MHP'nin de desteğiyle birlikte EYT görüşmesi TBMM genel kuruluna taşınmıştı. Yapılan görüşmeler sonrası TBMM Genel Kurulu'nda emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme reddedildi.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 15:55 - Güncelleme: 24-10-2018 17:29

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi. Oylamada AK Parti ret oyu kullandı, MHP çekimser kaldı. TBMM'de EYT Araştırma Komisyonu kurulup kurulmayacağına ilişkin yapılan oylamadan "ret" çıktı. MHP, Genel Kurul'da yapılan oylamada "ret" veya "kabul" yönünde oy kullanmadı.

İYİ Parti'nin, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının TBMM tarafından araştırılmasına ilişkin önergesinin görüşülmesi talebi, CHP, MHP ve HDP'nin desteğiyle kabul edilmişti.

YAŞA TAKILANLAR İÇİN TBMM'DE DÖRT PARTİDEN İŞBİRLİĞİ

TBMM'de, dört siyasi parti EYT konusunda ortak tutum takındı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi, sorunlarının çözümüyle, açılan yeni kadrolarla işsizliğin önüne geçilerek yeni istihdam olanaklarının yaratılması amacıyla dün TBMM Başkanlığı'na verdiği araştırma önergesinin görüşülmesi ilişkin oylama yapıldı.

Oylamada İYİ Parti milletvekillerinin yanı sıra CHP, MHP ve HDP milletvekilleri de kabul yönünde oy kullanınca, konuyla ilgili önergenin görüşülmesi kabul edilmişti.

"EYT UZUN SÜREDİR KAMUOYUNU MEŞGUL EDİYORDU"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ülkenin önemli sosyal ve ekonomik sorunlarından biri haline gelen emeklilikte yaşa takılanlar konusunun, uzun süredir kamuoyunu meşgul ettiğini söyledi.

"BAZI PARTİLER İSTİSMAR VE POLEMİK ARACI HALİNE GETİRDİ"

Bu konuyu bazı partilerin istismar ve polemik aracı haline getirildiği belirten Akçay, TBMM'de ilgisi olmayan komisyonlarda, Genel Kurulda, her ortamda bu konu gündeme getirilerek, kamuoyunda adeta bir kutuplaşma yaratılmak istendiğini ifade etti.

EMEKLİLİKTE KADINLARDA 55, ERKEKLERDE 60 YAŞ SINIRI VAR

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Turgut Özal'ın, 1987'de erken yaşta emekliliğin sigortalılığı batıracağından hareketle bir yasa çıkardığını, emeklilik için kadınlarda 55, erkeklerde 60 yaş sınırı getirildiğini anımsattı.

Can, 1990'lı yılların sonunda Sosyal Güvenlik Kurumunun, emeklilerin maaşını ödeyemez hale geldiğini, krizlerin birbirini takip ettiğini, dönemin hükümetinin 1999'da kademeli yaş sistemi getirdiğini, Anayasa Mahkemesince bunun iptal edildiğini, TBMM'nin ise mahkemenin iptal gerekçesini karşıladığını anlattı.

Ramazan Can, 38 ve 40 yaşında emekliliğin sistemi çökerttiğini, aktüeryal dengenin bozulduğunu, 1 emekliye 4 çalışanın olması gerektiğini, mevcut karşılama oranının ise sürdürülemez olduğunu söyledi.

ÖNERGE REDDEDİLDİ

Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin kabul oylarına karşılık Meclis araştırması açılmasına dair önerge kabul edilmedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş erken emeklilik açıklaması

CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?.. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, EYT yasasıyla ilgili olarak geçen günlerde şunları söylemişti: "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye birşey yoktur. Emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6,2 milyon kişinin giriyor, bunun 1,3 milyonu hemen emekli olabilecek durumda. Bunun yıllık maliyeti 26 milyar liradır. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu rakam 750 milyar lirayı buluyor. Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde, böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı, diye milletime soruyorum. Bu kampanya siyasi rant kampanyasına dönüştürülmemelidir. Olursa bedeli ülkemiz için çok ağır olur...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR116 YORUM

  • Dogruya dogru 24 Ekim 2018 21:15 Hep bana hep bana, birazda garibanlara verin. Adil paylaşmayı öğrenin Siz uçuk paralar alın 2 Emekliliginiz Olsun millete gelince para yok.Tabi yersen

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