Emeklilere ek ödemeli zamlı maaş Memur SSK ve Bağ-Kur maaşı yatıyor

Milyonlarca emekli hem maaş hem de ek ödemelerini zamlı olarak almaya başlıyor. Temmuz zamları bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor. Emekliler hesaplarında 86 ile 427 lira arasında artış görecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, maaşları yüzde 9.17 artan, ek ödemeleri de buna bağlı olarak zamlanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine tahsis numarasının son rakamına göre yeni paralarını yatıracak. Ödeme takvimi şu şekilde :

SSK emeklileri maaş günü : SSK emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri bugün başlayacak. Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar bugün, 7 olanlar yarın, 5 olanlar ayın 19'unda zamlı ödemelerini hesabında görecek. Ödemeler ayın 26'sında tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara paraların yatırılmasıyla sona erecek.

Bağ-Kur emeklileri maaş günü: Bağ-Kur emeklileri ise ayın 25'i ile 28'i arasında zamlı ödemelerine kavuşacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde Haziran itibarıyla en yüksek maaş 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyordu. Bu maaş yüzde 9.17'lik Temmuz zammı ile birlikte 410 lira 93 kuruş artarak 4 bin 892 lira 19 kuruşa çıktı.

Zamlı emekli maaşı ne kadar? : En yüksek maaşlı emeklinin eline Haziran'da ek ödemeyle ile birlikte 4 bin 660 lira 51 kuruş geçiyordu. Şimdi ise 5 bin 87 lira 87 kuruş geçmeye başlayacak. Böylece en yüksek maaşta 427 lira 36 kuruş artış yaşanacak.

En düşük maaş da Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 533 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 988 liradan bin 79 liraya çıktı..

MEMUR EMEKLİ ZAMMI : Sene başında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri zamdan yüzde 5,17 puan fazla olan enflasyon farkını temmuz ayında alacak. Temmuzda yansıtılacak toplam zam enflasyon farkı ve artı olarak daha önce kararlaştırılan yüzde 3,5 olacak. Yani maaşlar yüzde 9'a yakın zamlanmış olacak.

Buna göre görevdeki memurlar ile emeklileri toplu sözleşmeye göre yüzde 3.5 zam üzerine enflasyon farkı da eklenince maaşlarını yüzde 8.65 zamlı alacaklar. 2018'in temmuz ayında ise toplu sözleşme çerçevesinde yüzde 3.5 zam öngörüldü. Ayrıca geçen, yani Ocak-Haziran, dönemine ait 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde de aşan tutar kadar fark alacaklardı. 2018'in ilk altı ayında TÜFE'de gerçekleşen ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve emeklilerine yüzde 5.17'lik enflasyon farkı alma hakkı doğdu. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte zam oranı yüzde 8.67 oldu.

Ancak Maliye Bakanlığı, ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8.65 oranında artış yapıldığını açıkladı. Özetle, kamu görevlileri ve memur emeklileri bu temmuzda maaşlarını yüzde 8.65 zamlı alacak. Bu zamla birlikte de kamu görevlileri ve emeklileri 2018 yılında toplam 14.34 zam almış olacaklar. Böylece, temmuz-aralık döneminde en düşük memur emekli aylığı 1.978 liradan 2.149 liraya yükselecek.

Memur SSK Bağ-Kur emeklisi Temmuz 2018 zamlı maaşı tam liste