Emekli 2018 zammı ocak ayı zamlı maaşlar ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği 3 ocak enflasyon farkına sayılı günler kaldı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekliler enflasyon farkı alacak. Peki emekliler ne kadar zam alacak?

Emeklilerin Ocak zammının kesinleşmesi için iki gün kaldı. 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon verisi ortaya çıkacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ile memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkları da belli olacak. Üç ayrı zam oranı ortaya çıktı. Peki SSK emeklileri ne kadar zam alacak?

SSK - BAĞKUR EMEKLİ 2018 OCAK ZAMLI MAAŞLAR Gazeteci Serdar Kunter yaptığı açıklamada, "Emekliye zam konusunda ise geçmiş 6 aylık TÜFE'ye bakılmaktadır. Yani 3 Ocak'ta bir önceki yılın ikinci 6 ayına bakılacak ve minimum yüzde 4,94'lük bir zam alacak emekliler hiç artmazsa. Ama şu anda kesin zam oranını söyleyemiyoruz, çünkü kesin zam oranı 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonu gelecek ve yılın tablosuna bakılacak. Dolayısıyla eğer böyle bir tablo olursa en düşük memur maaşı 2.721 TL'den 2.857 TL'ye çıkacak. En düşük memur emekli maaşı 1.871 TL'den 1.964 TL'ye, en düşük SSK emekli maaşı 1.402 TL'den 1.472 TL'ye ve en düşük BAĞKUR emekli maaşı 1.256 TL'den 1.318 TL'ye çıkacak" ifadelerini kullandı.

MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

2017 Ağustos'unda yeni imzalanan toplu sözleşmeye göre memurlar ve emeklileri, 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 zam alacaklar. Yine toplu sözleşmeye göre, 2017'nin temmuz-aralık döneminde, 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü geçmesi halinde; aşan tutar kadar fark, maaşlara yansıtılacak. Enflasyon rakamları 3 Ocak 2018'de açıklanacak. Ancak, temmuz-kasım dönemine ait 5 aylık enflasyon % 4.94 olduğundan şimdiden aşağı yukarı %1’lik enflasyon zammı kesin gibi. bu da zammın en az %4 olacağını bilere anlatıyor. Buna bilgiler ışığında 2018'in ocak ayında en düşük memur maaşı 2 bin 850 Lira civarı, Memur emekli maaşı yaklaşık 1.960 liraya yükselecek.

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