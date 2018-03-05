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Elif Güvendik kimdir aslen nereli eski eşi Levent Nayman kimdir?

Elif Güvendik kimdir aslen nereli eski eşi Levent Nayman kimdir?

Elif Güvendik kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Elif Güvendik'in eski kocası Levent Nayman kimdir. Sevilen sucunu ve son günlerin şarkıcısı Elif Güvendik'in hayatı merak konusu oldu. 1975 Ankara doğumlu olan Elif Güvendik'in Levent Nayman ile olan ilk evliliği çok konuşulmuştu. Peki Levent Nayman kimdir, çift neden boşandı, Elif Güvendik'in çocuğu var mı? İşte merak edilenler

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Eklenme Tarihi: 05-03-2018 15:10 - Güncelleme: 05-03-2018 15:10

Elif Güvendik kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Elif Güvendik'in eski eşi Levent Nayman kimdir soruları merak konusu oldu. Başarılı sunucu Elif Güvendik aslen Ankaralı. Bir dönem Elifnağma programı ile popüler olan Elif Güvendik çıkardığı albümle de sesinin güzelliğini ispatladı. 10 Mayıs 2012 tarihinde iş adamı Levent Nayman ile evlenen Elif Güvendik 2015 yılında eşinden boşandı. Çiftin 2014 yılında Alisaa adında bir kızı oldu. Peki Elif Güvendik'in eski kocası Levent Nayman kimdir, kızı Alessa Nayman kaç yaşında? Elif Güvendik'in biyoğrafisi ve bilinmeyenleri...

ELİF GÜVENDİK KİMDİR: Elif Güvendik, 22 Eylül 1975 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Bir ablası vardır. Babası astsubay olduğu için çok şehir değiştirdiler. Çocukluğu Ankara ve İzmir‘de geçti. Ege Üniversitesi Konservatuarı Halk Dansları Bölümünden mezun oldu. Erdem Siyavuzgil‘den, Yüksek Sadakat’in üyesi Kenan Vural‘dan ve Fatma Can‘dan şan dersleri aldı.

7 YIL SÜREN PROGRAMI: Dinç Bilgin tarafından kurulan ve 1991 – 1997 yılları arasında yayın hayatına devam eden Satel TV‘de 1995 yılında vj olarak televizyon hayatına başladı. 1997 yılında Satel TV kapanınca; ATV yönetiminden gelen bir teklif ile “Elifnağme” isimli müzik-magazin programına başladı ve 7 sene kesintisiz devam etti.

“Elifnağme” isimli müzik-magazin programının yapımcılığını ve sunuculuğunu uzun seneler yaptı. Ayrıca 2009 yılında çıkardığı “Aşk Nağmeleri” adlı müzik albümünün yanı sıra, Kuruçeşme’deki “The Mix Ortaköy” sahnesinde canlı müzik performansını sergiledi. Daha çok şehir dışı, yurt dışı ve bayi toplantılarında yoğun olarak sahne çalışmalarına devam etti.

2 Nisan 2012‘den sonra yana TV EM kanalında bir yemek/sohbet/magazin programını sundu. 1998 yılında başrolünde Almila Uluer‘in oynadığı “Şeytanı oynadı.
Elif Güvendik, 27 Nisan 2015 tarihinde İlker Ayrık‘ın sunduğu “Ben Bilmem Eşim Bilir” yarışmasına eşi ile beraber katıldı.

LEVENT NAYMAN İLE EVLİLİĞİ: Elif Güvendik, 10 Mayıs 2012 tarihinde iş adamı Levent Nayman ile evlendi. Nikâh şahitliğini eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz yaptı. Alissa (d.24 Temmuz 2014) adında bir kızı oldu. 16 Aralık 2015 tarihinde çift anlaşmalı olarak boşandı.

22 Şubat 2016 tarihinden itibaren 360 TV‘de “Elifnağme” programıyla hafta içi her sabah 09:30’da yeniden ekranlarda olacak.

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