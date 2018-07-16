Türkiye Beslenme ve sağlık Araştırmasında, Türk insanının beslenme alışkanlıkları incelenirken, günlük alınan enerjinin % 34 -35’nin yağdan alındığının ortaya çıktı. Peki Ekmek söylendiği gibi kilo aldırır mı? Diyetisyen Neslihan Aktepe anlattı.

Beynimizin ekmeğe ihtiyacı var. Gün içerisinde en çok ihtiyacımız olan besin öğelerinin karbonhidratlar olduğunu kaydeden uzmanlar, vücudumuzun tüm organlarının enerji gereksinimi için karbonhidratları kullandığını ifade ederek beynin ekmek ihtiyacına vurgu yapıyor.

Ekmek yemeyenler, yorgun ve sinirli olabiliyor. Diyetlerde de her besinden dengeli olarak tüketilmesi gerekiyor. Aksi takdirde kilo vereyim derken sağlığımızı kaybedebiliriz. Bir öğünde 4 besin grubundan da yeterli oranda tüketmemiz gerekiyor.

Et, süt, tahıl ve meyve-sebze grubu olarak ayrılan besin gruplarına baktığımızda bir öğünde her besin grubu sağlığımız için önemli. Diyetlerde de mutlaka her öğünde ekmek yenmeli. Özellikle tam tahıllı ekmekler diyet yapanlar tarafından tercih edilmeli. Ekmeği diyetlerde suçlu koltuğundan kaldırarak sağlıklı kilo verilebilir.