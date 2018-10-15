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Ekmeğin fiyatını indirdi işleri yüzde 40 arttı

Ekmeğin fiyatını indirdi işleri yüzde 40 arttı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde fırın işletmecisi Uğur Görenli, 250 gram ekmeğin fiyatını 1.25 TL'den 1 TL'ye düşürdü. Görenli, fiyat indirimiyle işlerinin yüzde 40 oranında arttığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 12:17 - Güncelleme: 15-10-2018 12:17

Sinanbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren fırının sahibi Uğur Görenli, makine sistemiyle el değmeden ürettikleri ekmeğin yapımında yakıt olarak fındık kabuklarını kullandıklarını söyledi. Görenli, bu şekilde maliyeti düşürdüklerini ve bunun sonucunda 250 gram ekmeğin fiyatını 1 TL'ye düşürdüklerini açıkladı. Görenli, fiyat indirimiyle birlikte işlerinin büyük oranda arttığını ifade ederek şöyle dedi:

"El değmeden makineli sistemle ürettiğimiz ekmeklerimizin fiyatını milletimiz ve devletimize destek için indirdik. 1.25 TL’den satışa sunduğumuz ekmeğimizi 1 liraya satıyoruz. Amacımız milletimize hizmettir. Fiyatları indirmemizden sonra işlerimiz yüzde 40 oranında arttı. Fiyat indiriminde bulunduğumdan dolayı da herhangi bir fırıncıdan tepki gelmedi. Uygulamamızın, tüm gıda firmalarına örnek olmasını temenni ediyorum. Günde ortalama 11 bin civarında ekmek üretimi yapıyoruz" dedi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • MURTY 28 15 Ekim 2018 12:52 HE ANLADIM AUDİ DEN FERAGAT ETTİ JETTA YA BİNİYOR...

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