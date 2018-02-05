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Ehliyet sınav yeri sorgulama MEB sayfası e-devlet şifresiyle giriş

Ehliyet sınav yeri sorgulama MEB sayfası e-devlet şifresiyle giriş

Ehliyet sınav yerleri açıklandı mı, nerede ehliyet sınavına gireceğim sınav yeri sorgulama sayfası internethaber'de. 2018 in ilk ehliyet sınavı bu cumartesi günü yani 10 Şubat saat 14.00'te yapılacak. sürücü adayları sınav yeri sorgulama sayfasına meb.gov.tr adresinden T.C şifresi ile ya da e-devlet şifresi ile giriş yapabilecek. Ehliyet sınav parası ise 70 lira olarak belirlendi. Bu sene ehliyet sınav sonuçlarında bir ilk yaşanacak. Ehliyet sınav sonuçları 35 dakika içinde açıklanacak.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2018 12:15 - Güncelleme: 05-02-2018 12:15

Ehliyet sınav yeri sorgulama, nerede ehliyet sınavına gireceğim okul sorgulama sayfası meb.gov.tr adresinde. 2018 ehliyet sınavı 10 şubat cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak. Adaylar sınava girmeden önce 70 lira ehliyet sınav parasını Vakıfbank, Halkbank ya da Ziraat Bankası'n yatıracak. Ehliyet sınav sorgulama sayfasına ise T.C numarası ve e-devlet şifresiyle girebilir, 2018 ehliyet sınav sorgulama sayfasına girebilirsiniz. 

EHLİYET SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR: Sınava girecek adayların giriş yerleri, sınavdan bir hafta önce ilan edilir. e-Devlet uygulamasına giriş yapılarak ya da MEB internet sitesinden T.C. kimlik numarası ile sınav giriş yerleri sorgulanabilir. Sınav esnasında giriş belgesinin adayın yanında bulunması gerekir.

2018 yılında yapılacak MTSKS sınav tarihleri: 1 - 2018/MTSKS-1 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 10 ŞUBAT 2018 (saat 14.00) 2 - 2018/MTSKS-2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018 (saat 10.00) 3 - 2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00) 4 - 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00) 5 - 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00) 6 - 2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN: Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

EHLİYET SINAVINDA KAÇ SORU VAR:Ehliyet almak isteyen sürücü adayları ilk olarak yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavdan geçer puan alan adaylar ikinci sınav olan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Yazılı sınav baraj puanı 70’dir. Her bir sorunun değeri 2 puandır. Bu durumda 35 doğru yapan adaylar yazılı sınavdan başarılı olmuş olacaktır. 70 puan alan adaylara ikinci sınava katılmaya hak kazanacaklardır.

2018 EHLİYET SINAV ÜCRETİ NE KADAR?Kursiyer, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 70.00 (yetmiş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaktır. Kursiyer, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk kursiyerin olacaktır.

MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süreleri değiştirilmez ya da uzatılmaz.

KİMLER EHLİYET SINAVINA GİREBİLİR: “M”, “A1” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.
“A2”, “B”, “BE”, C1”, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.
“A” sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.
“C”, “CE”,“D1” ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.
“D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.
Bütün sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.
Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak.
“Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek.
Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.
Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmek.
Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

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