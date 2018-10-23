Efsnae oyun konsolu Atari Retro Handheld'i satışa sunuyor

Atari Retro Handheld adını alan konsol Atari 2600 modelinden elbette oldukça farklı ancak klasik çizgilerini bozmamaya çalışmış. Kenarlar ve alt kısım ahşap havası vermeyi amaçlıyor. 2.4 inçlik ekranın çevresine kontrol tuşları yerleştirilmiş.

Konsolun yanında bir de joystick yer alıyor. Yine retro tasarımı koruyan joystick’in tuşlarının oldukça hassas olduğu ifade ediliyor. Ayrıca HDMI adaptörü ile A/V çıkışından televizyona bağlamak da mümkün.

Böylece hem elde hem de harici ekranda oynanan bir konsol ortaya çıkmış oluyor. Yani Nintendo Switch konsolunun retro hali diyebiliriz.

Atari yeni konsolu için 50 oyunluk bir liste hazırlamış. Asteroids, Pong, Centipede, Missile Command, Breakout, Millipede, Submarine Commander bunlar arasında. Ne yazık ki oyunları arttırma imkânı sunulmuyor.

Atari Retro Handheld konsolu 45$ fiyat etiketine sahip. Joystick ise 30$ seviyesinde. Satışlar 26 Ekim itibariyle başlayacak.