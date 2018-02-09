  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

e-devlet soyağacı sorgulama ne zaman açılacak?

e-devlet soyağacı sorgulama ne zaman açılacak?

e-devlet soyağacı sorgulama hizmeti kısa süreliğine durduruldu. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yoğunluğun 02:00-04:00 arasında arttığını belirterek, yoğunluk nedeniyle hizmetin kısa bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-02-2018 23:05 - Güncelleme: 09-02-2018 23:05

e-Devlet soyağacı sorgulamaya olan ilgi sistemi de kilitledi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-Devlet soyağacı sorgulama hizmetinin kısa süreliğine durdurulduğu açıklanırken, gerekli alt yapı çalışmalarının ardından sistemin yeniden uygulamaya alınacağı kaydedildi.

AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, e-Devlet kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında vatandaşların "alt-üst soy raporu"nun Nüfus Müdürlüklerine gitmeden e-Devlet üzerinden alabilmesi için yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından dün saat 14.00'ten itibaren belgeler alınmaya başlandı.

"Alt-üst soy raporu" kullanıma açıldığı dakikadan gece saat 02.00'ye kadar yaklaşık 200 bin belge üretildi. Vatandaşların ilgi gösterdiği hizmette asıl yoğunluk ise gece 02.00-04.00 arasında yaşandı. Bu saatler arasında yaklaşık 110 bin belge alındı.

Saat 04.00'ten itibaren yoğunluğun artarak devam etmesi nedeniyle verilen hizmette gecikmelerin oluşması ve vatandaşların bekleme sürelerinde artış yaşanmaya başlanmasından dolayı alt-üst soy raporunun e-Devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durduruldu.

e-Devlet üzerinden "nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi" hizmeti sunulmasına devam edilecek ve yoğunluğun azalmasından sonra alt-üst soy raporu hizmeti kısa süre içerisinde kullanıma açılacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN e-devlet soyağacı sorgulama ne zaman açılacak? haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat