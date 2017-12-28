Duymayan Kalmasın saat kaçta hangi kanalda reytinglerde ne yaptı?

Sabah kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Duymayın Kalmasın son günlerde çok merak ediliyor. Nedeni ise programın yorumcularından birinin Seren Serengil'in olması. Peki Seren Serengil'in yorumcu olduğu program Duymayan Kalmasın ne zaman başlıyor?

Star Tv'nin ilgiyle takip edilen magazin programı Duymayan Kalmasın hafta içi her gün 11:00'de ekrana geliyor. Duymayan Kalmasın programında Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu ve ünlü sima Seren Serengil her gün beraber magazin olaylarını yorumluyorlar. Duymayan Kalmasın programı bir yıldır devam ediyor. Son zamanlarda çok merak edilmesinin nedeni ise Seren Serengil'in yaptığı yorumlar.

Bilindiği üzere Seren Serengil ve Hande Yener büyük tartışma yaşandı. Hatta o büyük tartışam bel altı olarak birbirlerinin çıplak ve garip fotoğraflarını paylaşmaya kadar gitti. Duymayan Kalmasın programında da çok konuşulan bu konu bir anda reytingleri de arttırdı.

DUYMAYAN KALMASIN REYTİNGLERDE NE YAPIYOR?

Duymayan Kalmasın programının 26 Aralık reyting sonuçlarına baktığımız zaman 69.sırada yer aldığını görüyoruz. Duymayan Kalmasın programının dünkü reyting sonuçları belli olmadı. Bakalım Duymayan Kalmasın Hande Yener- Seren Serengil kavgası sonrası reytinglerde ne yaptı?