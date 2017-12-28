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Duymayan Kalmasın saat kaçta hangi kanalda reytinglerde ne yaptı?

Duymayan Kalmasın saat kaçta hangi kanalda reytinglerde ne yaptı?

Seren Serengil ve Hande Yener'in tartışmasından sonra Duymayan Kalmasın programı saat kaçta hangi kanalda merak ediliyor. Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu magazin programı Duymayan kalmasın ne zaman başlayacak? Duymayan Kalmasın ile ilgili tüm bilgiler internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 28-12-2017 09:48 - Güncelleme: 28-12-2017 09:48

Sabah kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Duymayın Kalmasın son günlerde çok merak ediliyor. Nedeni ise programın yorumcularından birinin Seren Serengil'in olması. Peki Seren Serengil'in yorumcu olduğu program Duymayan Kalmasın ne zaman başlıyor?

Star Tv'nin ilgiyle takip edilen magazin programı Duymayan Kalmasın hafta içi her gün 11:00'de ekrana geliyor. Duymayan Kalmasın programında Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu ve ünlü sima Seren Serengil her gün beraber magazin olaylarını yorumluyorlar. Duymayan Kalmasın programı bir yıldır devam ediyor. Son zamanlarda çok merak edilmesinin nedeni ise Seren Serengil'in yaptığı yorumlar.

Bilindiği üzere Seren Serengil ve Hande Yener büyük tartışma yaşandı. Hatta o büyük tartışam bel altı olarak birbirlerinin çıplak ve garip fotoğraflarını paylaşmaya kadar gitti. Duymayan Kalmasın programında da çok konuşulan bu konu bir anda reytingleri de arttırdı.

DUYMAYAN KALMASIN REYTİNGLERDE NE YAPIYOR?

Duymayan Kalmasın programının 26 Aralık reyting sonuçlarına baktığımız zaman 69.sırada yer aldığını görüyoruz. Duymayan Kalmasın programının dünkü reyting sonuçları belli olmadı. Bakalım Duymayan Kalmasın Hande Yener- Seren Serengil kavgası sonrası reytinglerde ne yaptı?

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Seren Serengil
SEREN SERENGİL KİMDİR?

Magazinsel yaşamı ile gündemden düşmeyen ve son dönemlerde sunduğu programlar ile çokça tartışılan Seren Serengil kimdir, kaç yaşındadır? İşte merak edilen isim Seren Serengil'in özel hayatı ve biyog

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