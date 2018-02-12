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Düşen uçakla ilgili İsrail'den kritik itiraf!

Düşen uçakla ilgili İsrail'den kritik itiraf!

İsrail Savunma Kuvvetleri, düşürülen F-16 uçağının S-200 hava savunma sistemlerinden açılan ateşle vurulduğunu bildirdi.

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Eklenme Tarihi: 11-02-2018 23:18 - Güncelleme: 12-02-2018 00:18

İsrail Savunma Kuvvetleri'nın Twitter hesabında İngilizce yayınlanan infografikte düşürülen F-16 uçağı ile ilgili olarak, "Pilotlar talimatlara uygun olarak uçağı terk etti ve İsrail topraklarına iniş yaptı" dendi.

Ayrıca, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kaptan pilotun kendisini fırlattığı sırada ciddi travma geçirdiğini ve ameliyat edildikten sonra Hayfa'da hastaneye yatırıldığını, yardımcı pilotun ise hafif yaralarla kurtulduğunu ve ‘artık ayakta olduğunu' belirtti.

"UÇAĞI S-200 VE BUK HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DÜŞÜRDÜ"

İsrail ordusu ise uçaklara Suriye hükümet birlikleri tarafından Sovyet ya da Rus üretimi S-200 ve Buk hava savunma sistemlerinden ateş edildiğini açıkladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 12 Şubat 2018 00:27 frinle reyhanlı sınırı ile mesafe ölçen şahsiyet sen ne ayaksın

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