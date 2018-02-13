Dünya'nın yakınından yine bir asteroit geçecek

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) finansman sağladığı Catalina Gökyüzü Araştırma Merkezi tarafından beş gün önce fark edilen bir asteroidin Dünya'nın yakınından geçeceğini açıkladı.

YAKINDAN GEÇMEYECEK; BBC'nin haberine göre, ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) fon sağladığı Catalina Gökyüzü Araştırma Merkezi tarafından tespit edilen ve "2018 CB" olarak adlandırılan asteroit, yerküreye Dünya ile Ay arasındaki mesafenin beşte biri mesafeden (69 bin 700 kilometre) geçecek.

TEHDİT OLUŞTURMUYOR; Astronomik açıdan kısmen yakın bir geçiş yapacak, 40 metre büyüklüğündeki "2018 CB"nin, Dünya'ya tehdit oluşturmadığı vurgulandı.

Asteroidin yerküreye (TSİ) 01.27'de en yakın konumda olacağı belirtildi.