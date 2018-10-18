Domates fiyatları neden arttı? Komisyoncular sorumluyu açıkladı

Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, domates fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mersin'de hasadı başlayan domatesin 3,60 TL'ye satıldığını, İstanbul'daki marketlerden 1 kilogram domates satın almak için ise 8,90 TL ödenmesi gerektiğini belirterek, bu konudaki sorumlunun komisyoncular olmadığını vurguladı.

YÜZDE 4-8 KOMİSYONLA İŞ YAPIYORUZ

Hükümetin yasa ile belirlediği rakamların dışına çıkamayacaklarının altını çizen Şen, "Devletimizin bizlere verdiği yüzde 4 ve yüzde 8 komisyonla bu işi yapıyoruz. Ürün pahalılığının halden kaynaklanması mümkün değil. Biz üreticinin adına satış yapıyoruz. Sattığımız fiyat üzerinden yüzde 4-8 komisyonumuzu kestikten sonra kalan ücreti üreticinin hesabına yatırıyoruz. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ne kadar önemliyse, haller de ülkemiz için o kadar önemlidir. Gündemi sürekli meşgul eden fiyat istikrarsızlığının kaynağı hallerin güçsüz kılınmasından dolayıdır" dedi.

'SUÇLANAN HEP KOMİSYONCULAR'

Yakın zamanda çıkması beklenen Yeni Hal Yasası'na da değinen Şen, "Yeni hal yasasıyla inşallah haller güçlü kılınır, marketler denetlenir, pazar yerleri denetlenir. Bunların birinci muhatabı, nihai tüketici perakendeciyle görüştüğü için manava, pazara, markete gidiyor halcileri suçluyor. Bunun böyle olmadığını aslında herkes biliyor ama kamuoyunda yeterince yer alamadığımız için maalesef nihai tüketicinin gözünde suçlu olan komisyoncular. Bizler olmasak daha yüksek fiyatlara ürün tüketmek zorunda kalacak. Çünkü haller borsadır, arz-talep dengesinin çakışması ile doğru fiyat ortaya çıkıyor" diye konuştu.

'GİRDİ MALİYETLERİ HESAPLANMIYOR'

Domatesin yüksek fiyatından komisyonlarında rahatsız olduğuna dikkat çeken Şen, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Fiyatlar nedeni ile bizler de mutlu değiliz. Çünkü olayı sadece domates olarak ele almıyoruz, bir sepet olarak ele alıyoruz. Mutfağın kralı domatestir. Domatesin girmediği bir mutfağa biber, salatalık, kabak ve patlıcan girmez. Bugün bir tüketici domatesi pahalı aldığını düşünüyor ama akşam evine gittiğinde fileyi hesapladığında geçen yılın fiyatları ile orantılı aldığını görecektir. Maalesef bir domates furyasıdır gidiyor. Bizleri de üreticilerimizi de sıkıntıya sokuyor. Kimse girdi maliyetlerini hesaplamıyor. Geçen sene 110 TL'ye aldığımız gübre bu sene 300 TL. İlacı, gübresi, tohumu yüzde 300'lere varan fiyat artışları var. Kimse bunu konuşmuyor. 80 milyonluk ülkenin gündemini oluşturan domates."

'MARKETLERİN KAR MARJININ BELİRLENMESİ GEREKİYOR'

Türkiye'nin dört bir yanında piyasayı takip ettiklerini dile getiren Şen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan bir süpermarketin fiyat tablosunda inceleme yaptığımız da avokadonun alış fiyatı 2,50 TL, satış fiyatı 19,90 TL. Arada uçurum var. Bu fiyat artışını halde aramaya gerek yok. Buradan ilgili makamlara seslenmek istiyorum; Komisyonumuzu yüzde 4-8 arasında belirleyen ilgili makamlar, marketlerin de alış faturasının üzerinden kar marjının belirlenmesi ve üzerinde satış yapmamaları gerekiyor ki fiyat istikrarı sağlansın. Birilerinin keyfiyetine kalırsa çıkacak sonuç budur. Birilerinin buna dur demesi lazım."